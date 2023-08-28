الإثنين 28 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين 28-8-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين

البداية مع أسماك البلطي  في سوق الجملة اليوم الإثنين، حيث تراوح سعر بلطي حجم متوسط بسعر من 67 إلى 69 جنيهًا، بلطي ممتاز كبير من 70 إلى 76 جنيهًا،  سعر كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا،  فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر  كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات.

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا،  جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل  سعر وقار من  65 إلى 135 جنيهًا، سمك سابيا من 180 إلى 280 جنيهًا، قراميط من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 65 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع السمك الأخرى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، سجل سمك سردين سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 40 إلى 60 جنيهًا،  كاليماري من 180 إلى 280 جنيهًا،  سبيط بسعر من 180 إلى 280 جنيهًا.

وتراوح سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا،  مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 40  إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا،  قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الإثنين 28-8-2023 في الدقهلية

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تعرف على أسعار السمك في سوق الإسماعيلية (فيديو وصور)

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