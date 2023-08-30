وصفة طبيعية لكثافة الشعر الخفيف ومنع تساقطه

الشعر الخفيف مشكلة من مشكلات الشعر التي تعاني منها العديد من الفتيات، لأن الشعر الخفيف يكون أكثر ضعفًا وتفاقم المشكلة يمكن أن تسبب الصلع، وهو ما تخشى منه الفتيات.

وتهتم الفتيات كثيرًا بالعناية بالشعر الخفيف لزيادة كثافته وحمايته من التساقط، وذلك من خلال الوصفات الطبيعية التى تمده بالعناصر الغذائية المهمة.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف وزيادة كثافته.

المكونات:

ربع كوب بذور كتان

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ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير نصف ليمونة

الطريقة:-

ننقع بذور الكتان فى الماء لمدة يوم كامل.

ثم نصفيها نضعها على النار مع كوب ماء ونتركها تغلى، لمدة 5 دقائق.

ثم نرفعها من على النار ونصفيها على الفور.

ثم نأخذ السائل الناتج ونضيف له عصير الليمون وزيت الزيتون ونقلب جيدًا.

نفرد الخليط على الشعر النظيف من الجذور حتى الأطراف ونتركه ليلة كاملة، ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.