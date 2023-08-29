وصفة طبيعية لتغذية الشعر ونموه وزيادة طوله

تغذية الشعر والعناية به سر من أسرار زيادة طوله وكثافته وعلاج جميع مشاكله، لذا تهتم بعض الفتيات كثيرا بالعناية الفائقة بالشعر.

والعناية بالشعر، تكون من خلال غسله وترطيبها باستمرار وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف.

وصفة طبيعية لتغذية الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية الشعر وزيادة طوله وكثافته.

المكونات:-

3 ملاعق زيت الزيتون

2 ملعقة عصير ليمون

الطريقة:-

نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نفرد الخليط على فروة الرأس وندلكها جيدا فى حركات دائرية لمدة 5 دقائق.

ثم نلف الشعر وبمنشفة مبللة ونتركه لمدة 30 دقيقة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.

ونكرر الوصفة مرة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لتغذية الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.