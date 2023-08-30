بوكايو ساكا أفضل لاعب في استفتاء رابطة المحترفين الإنجليزية

رابطة المحترفين الإنجليزية، حصل بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال، على جائزة أفضل لاعب شاب لهذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن أدائه خلال موسم 2022-2023.

ونجح بوكايو ساكا في الحصول على أعلى الأصوات في الاستفتاء الذي تم بين أعضاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية وحصل على أكبر عدد من الأصوات لينهي السباق متقدمًا على زميله جابرييل مارتينيلي، الذي كان أيضًا من المرشحين المحتملين بعد أن سجل 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون هداف أرسنال المشترك لهذا الموسم جنبًا إلى جنب مع مارتن أوديجارد.

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وكان المتنافسون الآخرون على الجائزة هم هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، وجاكوب رامزي لاعب أستون فيلا، ومهاجم برايتون إيفان فيرجسون ولاعبه السابق سيجال مويسيس كايسيدو، الذي انضم مؤخرًا إلى تشيلسي

بوكايو ساكا يدخل التاريخ مع ارسنال

دخل بوكايو ساكا تاريخ فريقه آرسنال برقم قياسي، بمشاركته في مباراة الجانرز الجارية حاليًا أمام مضيفه كريستال بالاس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، يخوض ساكا المباراة رقم 82 له على التوالي في البريميرليج بقميص آرسنال بداية من شهر مايو من عام 2021، ليعادل بالتالي رقم بول ميرسون القياسي في المسابقة رفقة المدفعجية، والذي حققه بين شهري فبراير من عام 1995 وفبراير من عام 1997.

وبدأ ساكا هذا الموسم بصورة مميزة رفقة آرسنال، بالتسجيل في الجولة الأولى من فوز المدفعجية على ملعبه على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1).

كما صنع هدفا في مباراة الدرع الخيرية والتي انتهت بالتعادل (1-1) أمام مانشستر سيتي، قبل أن يحسم آرسنال اللقب بالفوز بركلات الترجيح.

تعليق أرتيتا على التعادل أمام فولهام

من ناحية أخرى علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال على التعادل مع فولهام بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من البريميرليج على ملعب الإمارات معقل فريق الجانرز.

وبهذا التعادل وصل فريق أرسنال للنقطة 7.

وقال أرتيتا عقب اللقاء: كان يجب أن نفوز في اللقاء. كان يجب أن نسجل 5 أو 6 أو 7 أهداف. الأخطاء جزء من كرة القدم ولكنه يتعلق بالمكان الذي ترتكب فيه الأخطاء وكيفية التعافي منها.

وأضاف: إذا قمت مقارنة هذه المباراة بـ المباراة ضد فولهام الموسم الماضي؛ فنحن على الأقل أفضل بـ10 مرات.

أحداث المباراة

خطف فولهام هدف مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق بيريرا ومنذ الهدف وتراجع عناصر لاعبو فولهام إلى الدفاع وتملك لاعبو ارسنال الكرة طوال مجريات الشوط الأول محاولين الوصول لمرمى فريق فولهام لكن دون جدوى وحاول المكسيكي خيمينيز مهاجم فولهام من خطف هدف ثاني لكن كرته علت العارضة.

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مع بداية الشوط الثاني بحث فريق أرسنال عن العودة في النتيجة ولكن ظل دفاع فريق فولهام ثابت أمام هجمات الجانرز وفي الدقيقة 70 حصل أرسنال علي ركلة جزاء ترجمها ساكا إلى هدف في الدقيقة 70 ليسجل الجانرز هدف التعادل وعاد نيكتياه لتسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 72 وحصل أرتيتا مدرب أرسنال على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على الحكم وخطف بالينيا لصالح فريق فولهام هدف التعادل في الدقيقة 87 ليحصل لفولهام على نقطة ثمينة.