السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

أرتيتا: أرسنال كان الأحق بالفوز على فولهام

أرتيتا مدرب أرسنال،
أرتيتا مدرب أرسنال، فيتو

الدوري الإنجليزي، علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال على التعادل مع فولهام بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من البريميرليج  على ملعب الإمارات معقل فريق الجانرز.

 

وبهذا التعادل وصل فريق أرسنال للنقطة 7.

 

تعليق أرتيتا على التعادل 

وقال أرتيتا عقب اللقاء: كان يجب أن نفوز في اللقاء. كان يجب أن نسجل 5 أو 6 أو 7 أهداف. الأخطاء جزء من كرة القدم ولكنه يتعلق بالمكان الذي ترتكب فيه الأخطاء وكيفية التعافي منها.

 

وأضاف: إذا قمت مقارنة هذه المباراة بـ المباراة ضد فولهام الموسم الماضي؛ فنحن على الأقل أفضل بـ10 مرات.

 

أحداث المباراة 

خطف فولهام هدف مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق بيريرا ومنذ الهدف وتراجع عناصر لاعبو فولهام الي الدفاع وتملك لاعبو ارسنال الكرة طوال مجريات الشوط الأول محاولين الوصول لمرمى فريق فولهام لكن دون جدوى وحاول المكسيكي خيمينيز مهاجم فولهام من خطف هدف ثاني لكن كرته علت العارضة.

 

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مع بداية الشوط الثاني بحث فريق أرسنال عن العودة في النتيجة ولكن ظل دفاع فريق فولهام ثابت أمام هجمات الجانرز وفي الدقيقة 70 حصل أرسنال علي ركلة جزاء ترجمها ساكا إلى هدف في الدقيقة 70 ليسجل الجانرز هدف التعادل وعاد نيكتياه لتسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 72 وحصل أرتيتا مدرب أرسنال على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على الحكم وخطف بالينيا لصالح فريق فولهام هدف التعادل في الدقيقة 87 ليحصل لفولهام على نقطة ثمينة.

 

وكان المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا قد أعلن عن تشكيل فريقه أرسنال لمواجهة فولهام.

 

تشكيل أرسنال 

حراسة المرمي: رامسديل 

خط الدفاع: وايت، ساليبا، كيور، بارتي 

خط الوسط: رايس، اوديجارد، هافيرتز 

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، مارتنيلي 

 

فيما أتت دكة بدلاء الجانرز كالآتي: رايا، زينشينكو، جابرييل، جورجينيو، فييرا، روي، نيلسون، نيكتياه، جيسوس.

تشكيل أرسنال أمام فولهام، فيتو 

أرسنال يفوز على كريستال بالاس في الجولة الثانية 

وحقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا بهدف دون مقابل، على حساب نظيره كريستال بالاس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سيلهرست بارك" في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

سجل هدف الأرسنال الوحيد في اللقاء لاعبه مارتن أوديجار من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

 

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ لصالح فريق أرسنال في أغلب فتراتها، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد انتفاضة هجومية لصالح الجانرز، أسفرت عن الهدف الأول في الدقيقة 56. 

 

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب أرسنال تاكيهيرو تومياسو للإنذار الثاني في الدقيقة 67، ليلعب أرسنال الوقت المتبقي بـ10 لاعبين، ويستغل كريستال بالاس النقص العددي للمدفعجية ويكثف من ضغطه الهجومي لإدراك هدف التعادل ولكن أرسنال ينجح في اقتناص الثلاث نقاط. 

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البريميرليج الدوري الانجليزي فوز فريق فولهام مدرب آرسنال

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