السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتعادل أمام فولهام 2/2 في الجولة الثالثة من البريميرليج

ارسنال، فيتو
ارسنال، فيتو

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق أرسنال أمام فولهام بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من البريميرليج  على ملعب الإمارات معقل فريق الجانرز.

وبهذا التعادل وصل فريق أرسنال للنقطة 7.

أحداث المباراة 

خطف فولهام هدف مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق بيريرا ومنذ الهدف وتراجع عناصر لاعبو فولهام الي الدفاع وتملك لاعبو ارسنال الكرة طوال مجريات الشوط الأول محاولين الوصول لمرمى فريق فولهام لكن دون جدوى وحاول المكسيكي خيمينيز مهاجم فولهام من خطف هدف ثاني لكن كرته علت العارضة.

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مع بداية الشوط الثاني بحث فريق ارسنال عن العودة في النتيجة ولكن ظل دفاع فريق فولهام ثابت أمام هجمات الجانرز وفي الدقيقة 70 حصل ارسنال علي ركلة جزاء ترجمها ساكا إلي هدف في الدقيقة 70 ليسجل الجانرز هدف التعادل وعاد نيكتياه لتسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 72 وحصل ارتيتا مدرب ارسنال علي بطاقة صفراء بسبب اعتراضه علي الحكم وخطف بالينيا لصالح فريق فولهام هدف التعادل في الدقيقة 87 ليحصل لفولهام علي نقطة ثمينة.

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أعلن المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا عن تشكيل فريقه أرسنال لمواجهة فولهام 

تشكيل أرسنال 

حراسة المرمي: رامسديل 

خط الدفاع: وايت، ساليبا، كيور، بارتي 

خط الوسط: رايس، اوديجارد، هافيرتز 

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، مارتنيلي 

فيما أتت دكة بدلاء الجانرز كالآتي: رايا، زينشينكو، جابرييل، جورجينيو، فييرا، روي، نيلسون، نيكتياه، جيسوس 

 

تشكيل ارسنال امام فولهام، فيتو 

 

 

ارسنال يفوز علي كريستال بالاس في الجولة الثانية 

و حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا بهدف دون مقابل، على حساب نظيره كريستال بالاس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سيلهرست بارك" في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف الأرسنال الوحيد في اللقاء لاعبه مارتن أوديجار من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

شهدت المباراة سيطرة واستحواذ لصالح فريق أرسنال في أغلب فتراتها، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد انتفاضة هجومية لصالح الجانرز، أسفرت عن الهدف الأول في الدقيقة 56. 

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب أرسنال تاكيهيرو تومياسو للإنذار الثاني في الدقيقة 67، ليلعب أرسنال الوقت المتبقي بـ10 لاعبين، ويستغل كريستال بالاس النقص العددي للمدفعجية ويكثف من ضغطه الهجومي لإدراك هدف التعادل ولكن أرسنال ينجح في اقتناص الثلاث نقاط. 

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على أرسنال 1-0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ساكا يقود تشكيل أرسنال لمواجهة فولهام في البريميرليج

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الدوري الإنجليزي، ساكا يقود تشكيل أرسنال لمواجهة فولهام في البريميرليج

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