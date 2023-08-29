أخبار مصر اليوم: قائمة السلع التموينية الجديدة بدون الأرز.. وحقيقة شراء عائلة الرئيس الأوكراني فيلا بالجونة

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

شاهد زيارة البرهان لمدينة العلمين الجديدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

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خبير أثري يفجر مفاجأة عن صورة محمد صلاح بجوار تمثال رمسيس

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن صور لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تم التقاطها من داخل المتحف البريطاني في لندن ويتضح ذلك من خلال صورة "مو" مع تمثال الملك رمسيس الثاني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق المرحلة الثالثة 2023، من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة غدا الأربعاء.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

موعد الانتهاء من تطوير مستشفى بولاق الدكرور

يخضع مستشفى بولاق الدكرور العام لأعمال إنشاءات ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير عدد من المنشآت الصحية تمهيدا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن المرضى الذين يحصلون على خدمات طبية بمستشفى بولاق الدكرور يتم توزيعهم على المستشفيات مجاورة، مشيرا إلى أن العيادات الخارجية بها مستمرة في العمل واستقبال المرضى.

كل ما تريد معرفته عن محطة قطارات بشتيل

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديدية لافتتاح محطة قطار بشتيل التى تعد من أكبر المحطات وأهمها لخدمة ركاب الصعيد.

وسبق أن نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، فيديو مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة (محطة قطارات صعيد مصر)، وإمكانيات المحطة لتصبح أكبر محطة للقطارات لخدمة قطارات الصعيد خلال الفترة المقبلة.

حقيقة شراء عائلة الرئيس الأوكراني فيلا في الجونة

كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، حقيقة شراء عائلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيلا في مدينة الجونة مقابل 5 ملايين دولار.

وعلق “ساويرس” على الفيديو المتداول قائلا: “غير صحيح”.

مشروع معاش العجز الصحي بنقابة المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين عن الأوراق المطلوبة من العضو وأسرته للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي.

وأوضحت نقابة المهندسين أن الأوراق المطلوبة من المهندس وأسرته للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي جاءت كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة الكارنية أو إيصال آخر سداد اشتراك النقابة.

- عدد 2 صورة شخصية.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين" الأولي والثانية "، وبدء المرحلة الثالثة.

وبدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب 2023، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.

رحلة البحث عن الدخان في إمبراطورية باب البحر

كشفت الأيام الماضية عن جهود الحكومة لحل أزمة السجائر، وذلك بعد عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا عاجلا للأجهزة المعنية في مدينة العلمين الجديدة، في منتصف الشهر الجاري.



وشهد الاجتماع متابعة مجلس الوزراء لنشاط شركة الشرقية للدخان التي تستحوذ على 75% من منتجات الدخان في السوق المصري، ومحاولتها تحقيق التوازن في السوق المحلي، وكذا توفير المواد الخام لتوفير السجائر بسعرها المناسب للمواطنين.

إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها وتشمل (4) مدارس بالشراكة مع اتحاد الصناعات، (2) مدرسة بالشراكة مع مبادرة "ابدأ"، (4) مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لمجموعة مدارس “we” ، و(4) مدارس بالشراكة مع شركاء صناعين في قطاعات مختلفة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسنى للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، صورة ساخرة عن خفة دم الشعب المصري وتعامله مع تعويم الجنيه خلال السنوات الماضية وهي ما لاقت استحسانا وقبولا بين النشطاء.

وعلق “علاء” على الكوميكس التي نشرها قبل قليل قائلا: “خفة دم المصريين ملهاش حل”.

الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من غد الأربعاء وحتى الخميس المقبل، موضحة أن الارتفاع طفيف ومؤقت.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الارتفاع يتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بدءا من الجمعة المقبلة، وتسجل القاهرة فى درجات الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية، ويسجل جنوب الصعيد 45 درجة مئوية

رفع الأرز من بطاقات التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة المقبل، صرف مقررات شهر سبتمبر 2023 لصالح 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، وذلك عبر 40 منفذا على مستوى الجمهورية.

وتشهد قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 تغييرا في عدد السلع، وتم رفع سلعة الأرز من قائمة السلع التموينية على بطاقات التموين، وطرحها كسلعة حرة تصرف على منظومة فارق نقاط الخبز، ليصبح عدد السلع 30 سلعة تموينية بدلا من 31 سلعة بعد رفع الأرز.

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