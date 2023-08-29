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أخبار مصر

وزير الصحة: وضع تصور متطور للمبنى الجديد للمجالس الطبية المتخصصة بمدينة الشروق

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فيتو

عقد الدكتور خالدعبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنيين، لمتابعة معدلات انجاز قطاع المشروعات القومية بالوزارة، فيما يخص المجالس الطبية المتخصصة، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

مناقشة الوزير للوضع الانشائي الحالي الخاص بمبنى المجالس الطبية المتخصصة

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الوزير للوضع الإنشائي الحالي الخاص بمبنى المجالس الطبية المتخصصة بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة لتطويره ورفع كفاءته وفقًا لوضعه الحالي، لحين إنشاء مبنى جديد بديل للمبنى الحالي بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بجودة وكفاءة.

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وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من وضع تصور دقيق ومتطور للمبنى الجديد الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة والذي من المقرر إنشاؤه في مدينة الشروق، لافتًا إلى الأهمية البالغة للمجالس الطبية المتخصصة في التعامل وتقديم الخدمات بشكل مباشر يوميًا للجمهور، مما يحتم على الوازرة تطوير منظومة العمل بها إنشائيًا وإداريًا وخدميًا.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على الخطة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة العيادات الخاصة بالقومسيون الطبي التابعة للمجالس الطبية المتخصصة للكشف الطبي الكامل على المتقدمين لاستخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية، بما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين مؤشرات السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق من خلال تطوير وميكنة العيادات الطبية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

خطة تجهيز العيادات والمعامل بجميع الأجهزة الطبية والاحتياجات والمستهلكات

ولفت "عبدالغفار" إلى إطلاع الوزير على المقترحات الخاصة بالهوية البصرية للعيادات والتصميمات المقترحة لتصبح نموذج نمطي في كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن خطة تجهيز العيادات والمعامل بجميع الأجهزة الطبية والاحتياجات والمستهلكات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم، فضلًا عن خطة زيادة أعداد الفرق الطبية، بما يضمن تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

 

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وقال "عبدالغفار" إن الوزير تابع خلال الاجتماع ميكنة المنظومة الخاصة بتلك العيادات، من خلال الربط مع كافة وحدات التراخيص، والذي يضمن تسجيل المواطن المتقدم لاستخراج أو تجديد الرخصة المهنية وإرسال نتيجة القومسيون الطبي لوحدات التراخيص إلكترونيًا بما يضمن توفير الوقت وتحقيق التوازن بين تطوير الخدمة وإرضاء العميل.

 

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