الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

معرض المهن الحرفية بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين في الدقهلية

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

نظمت إدارة شباب السنبلاوين في محافظة الدقهلية، معرض اليوم الواحد لعرض المصنوعات والمشغولات اليدوية، بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين بمشاركة مجموعة من مراكز الشباب التابعة للإدارة.

تعد الحرف اليدوية والصناعات اليدوية جزءًا مهمًا من التراث الثقافي لأي مجتمع، وتشمل جميع الأنشطة التي يتم فيها صنع المنتجات اليدوية باستخدام المهارات اليدوية والأدوات البسيطة، ويمكن توظيف الحرف اليدوية والصناعات اليدوية في إقامة معرض اليوم الواحد بمراكز الشباب، حيث يتم عرض وبيع الأعمال اليدوية المصنوعة يدويًا من قبل الشباب والحرفيين المحليين.

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يضم للمعرض بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، مجموعة متنوعة من الصناعات اليدوية، مثل الحرف اليدوية التقليدية مثل النسيج والخياطة والنحت والخزف والمجوهرات، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل صناعة المنتجات الطبيعية والزراعة العضوية والتصوير الفوتوغرافي.

الجدير بالذكر أن معرض اليوم الواحد بمراكز الشباب فرصة لتعزيز الحرف اليدوية المحلية، وتشجيع الشباب على تعلم مهارات يدوية تقليدية جديدة، كما يمكن استخدامه كفرصة لترويج المنتجات المصنوعة محليًا وزيادة الوعي حول أهمية الحرف اليدوية والصناعات اليدوية في الحفاظ على الثقافة والتراث التقليدي.

بحضور جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وام محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، ووسام عبد المقصود مسئولة الشباب، ومحمد محروس المدير التنفيذي للمركز، ومديري المراكز المشاركة بالمعرض.

يأتى ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب بالمديرية، وغادة السيد منسق المشروع بالمديرية، وأمنية رفعت منسق المشروع بالمديرية، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.

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