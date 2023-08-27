رسميا، حل مجلس إدارة الشباب السعودي

قررت وزارة الرياضة السعودية حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد آل ثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شئون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الرياضة، اليوم الأحد ما يلي:



‎بناءً على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة الشباب، المنعقد بتاريخ 25 أغسطس 2023، من استقالة 4 من الأعضاء، فقد أصدرت وزارة الرياضة قرارا يقضي، بما يلي:



أولًا: حل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، وذلك استنادا إلى الفقرة (7) من المادة (36) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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ثانيا: تكليف خليف بن عبدالله الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك استنادا إلى الفقرة (10) من المادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأعلنت الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات، حددت الأحد 10 سبتمبر 2023، موعدا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

تعادل الشباب مع ضمك

جدير بالذكر أنه تعادل الشباب مع ضمك بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم ضمك أولا عن طريق تكونو الا أن الشباب أحرز التعادل في الوقت القاتل عن طريق لاعبه فهد المولد ليقتنص كل فريق نقطة.

وضمن مباريات نفس الجولة، قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني لاعبي النصر السعودي، فريقهما لاكتساح الفتح بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ثلاثية “هاتريك” لفريقه النصر السعودي كما صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف اللاعب السنغالي الهدف الرابع أيضا.

أحداث مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

بدأ النصر السعودي المباراة بضغط قوي وسيطر على مجريات الأمور بفضل عدد كبير من النجوم في صفوفه على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأوتافيو وإيمريك لابورت ومارسيلو بروزوفيتش.

مرت الدقائق الـ10 الأولى بسيطرة فعلية لفريق النصر السعودي دون خطورة حقيقية على مرمى الفتح، وكانت أول الفرص في الدقيقة 17 بعد تصويبة من رونالدو من يسار منطقة الجزاء لصالح النصر لكنها ارتطمت بدفاع الفتح ومرت إلى ركلة ركنية، لعبها بروزوفيتش ولكن شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 19، أرسل سلطان الغنام لاعب النصر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها أوتافيو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر، ثم تبعها تسديدة أخرى من أوتافيو مرت أعلى العارضة في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 27، نجح النصر السعودي في فك شفرة دفاع الفتح عن طريق ساديو ماني، بعد تبادل للكرة بين لاعبي النصر لتصل إلى كريستيانو رونالدو الذي مررها بطريقة مميزة لتصل إلى ماني لعبها “لوب” كرة من فوق حارس مرمى الفتح داخل الشباك.