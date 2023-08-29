أخبار الاقتصاد اليوم: منافسة شرسة للاستحواذ على شركة وطنية.. والذهب يفقد 30 جنيها في الجرام

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد.

عرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية

منافسة شرسة بين "طاقة عربية" وشركات أخرى بغرض الاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، وتعتزم تلك الشركات تقديم عروض شراء جديدة.

وكشفت شركة طاقة عربية أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية للبترول، مع التزامها من الجهات التي تدير عملية الطرح بعدم الإفصاح عن أية معلومات.

وحسب إفصاح البورصة المصرية اليوم؛ فقد تأهلت الشركة للمرحلة الثانية من ضمن قائمة الشركات المتقدمة، وبناءً عليه فقد تم دعوة الشركة للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة ولم يتم تحديد سبل التمويل حتى تاريخه وسوف نوافيكم بأية مستجدات في حينه.

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وقال خبير أسواق المال محمد حسن لـ “ فيتو ”: تسعى طاقة عربية والتي بدأ الاكتتاب والقيد عليها منذ وقت قريب لا يتجاوز الشهرين والمدرجة حديثًا في البورصة المصرية إلى أن الاستحواذ على أسهم شركة وطنية هو أمر مثير للاهتمام.

وأضاف حسن قائلا: أوضحت شركة طاقة عربية في وقت سابق، أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية، وقالت إنه لم يتم حتى الآن تحديد سبل تمويل الصفقة، وجرى دعوتها للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، وفق إفصاح للبورصة المصرية الشركة أضافت أنه لم يتم تحديد سبل التمويل حتى الآن، مشيرا إلى أن وطنية مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم طاقة عربية.

واتساب تطلق تطبيقا جديدا لنظام التشغيل Mac

أطلقت واتساب تطبيقا جديدا مخصصا لنظام التشغيل الخاص بأجهزة آبل Mac حيث تشمل خواصه الجديدة إمكانية عمل مكالمات جماعية تصل إلى 8 أشخاص عبر الفيديو و32 شخصًا عبر الصوت.

وقام مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لتطبيق الرسائل الشهير واتساب بالكشف عن التطبيق الجديد عبر رسالة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت ميتا المالكة لتطبيق واتساب قد أعلنت أيضا في وقت سابق عن دعم مشاركة الفيديو عالي الدقة، وأكدت خلال بيان لها أنه يمكن للمستخدمين الآن إرسال واستقبال مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 720 بكسل، وهو ضعف دقة الجودة السابقة.



وأشارت واتساب أنه سيتم طرح ميزة الفيديو عالي الدقة الجديدة للمستخدمين على مستوى العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشكل تدريجي، وستكون الميزة متاحة على أنظمة iOS وAndroid وإصدارات الويب من واتساب.

cred تبدأ في تسليم وحدات مشروع CLM أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت cred البدء في عمليات التسليم بمشروعها CLM أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تقوم بتطويره علي مساحة 43 فدانا، حيث تبدأ cred في تسليم المرحلة الأولى من المشروع، ويتم التسليم علي دفعات بواقع 100 وحدة سكنية نهاية أغسطس الجاري، لتستكمل الشركة تسليمها لوحدات هذه المرحلة تباعًا حتى نهاية العام الجاري 2023.

وفي سياق ذلك عبر المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز قائلًا: "على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتنا بالفترة الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع اسعار مدخلات البناء وصعوبات الاستيراد وما نتج عنه من قفزات كبيرة بالتكلفة الإنشائية للمشروعات، كان اهتمامنا الأساسي هو بذل كل ما بوسعنا للاستمرار في خطة الشركة، وألا تتأثر خطوات تنفيذ مشروعاتنا، والحفاظ علي ما اكتبسناه من ثقة عملائنا علي مدار سنوات، لذلك كثفت cred مجهوداتها للانتهاء من أعمال التشييد والبناء في مشروعاتها المختلفة ومنها مشروع CLM عبر اﻹسراع من معدﻻت تنفيذ المشروع مع اتباع سياسات تحوطية في تسويقه من خلال دراسة يومية لمتغيرات السوق، لتفادى اﻻضطرابات والزيادات السعرية في الخامات ومدخلات تنفيذ المشروعات".

وأضاف منصور، "واليوم نحن نؤكد لعملائنا التزامنا التام تجاههم والبدء في تسليم أولى وحدات المشروع بواقع 100 وحدة سكنية مع استمرار عمليات التسليم تباعًا، ونحن نأمل أن تسهم تلك الخطوة ولو بالقليل فى مسيرة الدولة المصرية لتنفيذ خطتها العمرانية الشاملة، التي تعكس حجم التطور العقاري بمختلف أنحاء البلاد وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة المشروع القومي الضخم الذي لفت جميع أنظار العالم له وأصبح نقطة تحول وجذب للكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية".

أبرز واردات مصر من السودان

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السودانية لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

30 جنيها إجمالي التراجع في سعر جرام الذهب

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بجميع أنواع الأعيرة وأبرزها عيار 21 و24 و18، وذلك وفقًا لآخر تحديث لها.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم بقيمة 30 جنيها في الجرام وذلك حتى الآن داخل الأسواق المحلية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2525 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1894 جنيهً، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1473 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17680 جنيها للبيع.

توقعات بانخفاض أسعار السكر خلال الفترة المقبلة في الأسواق

يقول حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه لا صحة لما تداول بشأن ارتفاع أسعار السكر، فأسعار السكر مستقرة، ومن المتوقع انخفاض أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، مع طرح السكر في البورصة السلعية التي ستحدث شفافية وآليات عرض وطلب فعلية، وسيكون السعر المطروح متوازن، وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأشار رئيس شعبة السكر لـ «فيتو»، إلى أن البورصة السعلية ستحدث طفرة في ضبط الأسواق، موضحًا أن كميات السكر متوفرة، ولم تتأثر بموسم صناعة الحلوى في المولد النبوي، خاصة وأنه تزامن مع موسم توريد قصب السكر الأمر الذي أدى إلى وجود كميات كبيرة من السكر، حيث لا يوجد نقص أو شحية في السكر.

وأوضح «الفندي» أن مصانع تصنيع الحلويات تقوم بالإعداد للمواسم الرئيسية قبلها بشهور قليلة، حتى لا يحدث خلل من عدم توفير أي من مستلزمات إنتاج الصناعة، وعليه فإن المصانع قامت بتوفير احتياجاتها من مستلزمات إنتاج حلوى المولد كافة وعلى رأسها السكر بحد أقصى الشهر الماضي، ولو كان هناك نقص في كميات السكر، لكانت أسعار السكر ارتفعت منذ شهر على الأقل، وليس مع قرب الموسم.

وحذر رئيس شعبة السكر من الشائعات التي يتداولها البعض عن نقص السلع الرئيسية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير مخزون أمن للسلع الرئيسية وعلى رأسها السكر، ومع تداول السكر وتوالي جلسات البورصة السعية سيلاحظ المواطنين أثر ذلك من خلال ثبات أو انخفاض أسعار السلع، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار السكر انخفاضات خلال الفترة المقبلة.