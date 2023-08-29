الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

السكر،فيتو
السكر،فيتو

يلعب السكر دورًا هامًا باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، ويعد أحد الأساسيات داخل البيت المصري، حيث سجل متوسط السعر اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في السوق المحلي 33 جنيها للكيلو.


أسعار السكر في السوق المصري

وسجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه للطن.


تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

أوضحت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الإنتاج الزراعي، أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليونا و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% حيث نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العام الماضي بنسبة بلغت 100.1%.

Advertisements


إجمالي الناتج المحلي من محصول السكر

كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي المصري من محاصيل السكر قد بلغت 30 مليونا و6 آلاف طن من عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بزيادة بلغت 17.3% حيث بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام من السكر.


جهود للحفاظ على ضبط الأسعار بالسوق

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على منع  تلاعب التجار بالأسعار، أو ممارسة أي نوع من الاحتكار أو الاستغلال، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

 

استيراد 150 ألف طن

وتعاقدت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل، على أن يكون موعد الوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، للعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي.


دور شركة القناة في سد احتياجاتنا من السكر

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أوضح، أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على سد الفجوة من خلال استيراد يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن من المحصول، كما أن دخول إنتاج شركة القناة للسكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة.


حجم الاستهلاك المحلي من المحصول

جدير بالذكر،  أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر قد بلغ 3.3 مليون طن سنويا، بينما يتم إنتاج 2.8 مليون طن سكر (1.8 مليون طن من بنجر السكر، 900 ألف طن من قصب السكر، 250 ألف طن من الجلوكوز والهاى فركتوز)، ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد من مختلف الدول.

اسعار السكر سعر السكر اليوم سعر السكر السكر أسعار السكر في السوق أسعار السكر في السوق المصري سعر طن السكر الأبيض

الأكثر قراءة

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

نتيجة تقليل الاغتراب 2023، رابط مباشر للحصول على النتيجة

نهاية العالم تقترب، تحذير خطير من مجلس الأمن الروسي

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

أثار رحيلها حالة من الحزن، من هي الناقدة الشابة رنا أبو العلا

مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول ملف المهاجم الأجنبي بفرمان كولر

الرئيس السيسي يستقبل البرهان بمطار العلمين

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول مجموعة البريكس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية