الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

ضبط كميات من السكر والزيت بأحد محلات البقالة التموينية فى الإسكندرية

حملة تمونية،فيتو
حملة تمونية،فيتو


          
شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين.


يأتى ذلك بناء على توجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الرقابة على البدالين التموينيين حرصا على أموال الدعم.
     

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على البدالين التموينيين حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

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قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة  محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة  بحملة تموينية على بعض البدالين بنطاق الادارة.

والتى أسفرت عن ضبط تصرف فى كميات من السكر التموينى المدعم تقدر ٨٠٠ كجم وكذلك عدد ٣٨٤ زجاجة زيت تموينى مدعم بأحد محلات البقالة التموينية

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام 
 

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