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رياضة

الفتح ينجو من فخ ضمك بتعادل مثير في الدوري السعودي

الفتح ينجو من فخ
الفتح ينجو من فخ ضمك بتعادل مثير في الدوري السعودي، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق الفتح ريموناتادا مثيرة، بالتعادل أمام ضمك، بهدفين لكل منهما في التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

بدأ فريق ضمك المباراة بسيطرة على مجريات الأمور، ومنح أسان سيساي المقدمة لضمك بعد 23 دقيقة من ركلة جزاء قبل أن يعود اللاعب القادم من جامبيا ويعزز النتيجة لفريقه من تسديدة من مدى قريب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد الفتح ليقلص فراس البريكان الفارق بعد 16 دقيقة بعدما حول كرة عرضية اصطدمت بالمدافع وتحولت إلى الشباك، قبل أن يضيف نفس اللاعب هدف التعادل في الوقت بدل الضائع بعدما أرسل مراد باتنة كرة عرضية وضعها البريكان بضربة رأس في الزاوية اليمنى لحارس ضمك.

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وكاد الفتح يخطف الفوز ونقاط المباراة الثلاث بعدما سجل هدف عن طريق فهد في الثواني الأخيرة، لكنه لم يحتسب لوجود تسلل بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وبتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده للنقطة الخامسة في المركز التاسع، كما رفع ضمك رصيده هو الآخر للنقطة الثالثة في المركز لـ12.

وضمن مباريات اليوم من الدوري السعودي، حقق فريق التعاون السعودي فوزا هاما على نظيره الأخدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي. 

أحرز هدف المباراة معاذ فقيهي لاعب التعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تسلم كرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية ترتطم بالعارضة وتسقط داخل الشباك.

وكان  ماتيوس دوس سانتوس لاعب التعاون أهدر ركلة جزاء لفريقه التعاون في الدقيقة الثامنة، حيث بدأ فريق التعاون بضغط مكثف وسيطر على مجريات الأمور.

 

ترتيب التعاون والأخدود في جدول ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة، يرفع فريق التعاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف خلف الهلال الوصيف، فيما تجمد رصيد الأخدود عند نقطة يتيمة في المركز قبل الأخير.

 

من ناحية أخرى، تلقى نادي اتحاد جدة صدمة قوية قبل مواجهته المرتقبة القادمة أمام الهلال بكلاسيكو الدوري السعودي الجمعة المقبل.

وتعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه مساء أمس بنظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

وأصيب نجم ريال مدريد السابق بعدما سقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي لكنه لم يستطع ليتم استبداله في الدقيقة 41 ليدفع بدلًا منه بالبرتغالي جوتا.

وشارك بنزيما بقميص الاتحاد قبل مواجهة أمس في 3 مباريات، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه خلال 270 دقيقة لعب.

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