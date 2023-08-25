التعاون يخطف فوزا مثيرا أمام أبها في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق التعاون فوزا مهما أمام نظيره أبها، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة سيطرة واستحواذ من فريق التعاون الذي حاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، حتى نجح في إدراك هدف الفوز الوحيد في الدقائق الأخيرة وبالتحديد مع الدقيقة 86 عن طريق ماتيوس كاسترو.

تشكيل التعاون أمام أبها في الدوري السعودي

أعلن شاموسكا، المدير الفني لـ التعاون تشكيل فريقه لمواجهة أبها والذي ضم كلا من: مايلسون، عبدالملك العييري، جيروتو، حسن قادش، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، أحمد باحسين، ماتيوس كاسترو، تاوامبا.

Advertisements

تشكيل أبها ضم التعاون ضمن الدوري السعودي

فيما ضم تشكيل أبها لمواجهة التعاون كلا من تشيبريان تاتاروشانو، صالح القميزي، فابيان نوجيرا، زكريا موسى، كريتشوفياك، فرانسوا كامانوا، فهد الجميعة،

أروش ماتيتش، سعد بقير، أحمد عبده.

ترتيب التعاون وأبها في جدول الدوري السعودي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

وضمن مباريات نفس الجولة، قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني لاعبي النصر السعودي، فريقهما لاكتساح الفتح بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ثلاثية “هاتريك” لفريقه النصر السعودي كما صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف اللاعب السنغالي الهدف الرابع أيضا.

أحداث مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

بدأ النصر السعودي المباراة بضغط قوي وسيطر على مجريات الأمور بفضل عدد كبير من النجوم في صفوفه على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأوتافيو وإيمريك لابورت ومارسيلو بروزوفيتش.

مرت الدقائق الـ10 الأولى بسيطرة فعلية لفريق النصر السعودي دون خطورة حقيقية على مرمى الفتح، وكانت أول الفرص في الدقيقة 17 بعد تصويبة من رونالدو من يسار منطقة الجزاء لصالح النصر لكنها ارتطمت بدفاع الفتح ومرت إلى ركلة ركنية، لعبها بروزوفيتش ولكن شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 19، أرسل سلطان الغنام لاعب النصر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها أوتافيو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر، ثم تبعها تسديدة أخرى من أوتافيو مرت أعلى العارضة في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 27، نجح النصر السعودي في فك شفرة دفاع الفتح عن طريق ساديو ماني، بعد تبادل للكرة بين لاعبي النصر لتصل إلى كريستيانو رونالدو الذي مررها بطريقة مميزة لتصل إلى ماني لعبها “لوب” كرة من فوق حارس مرمى الفتح داخل الشباك.

رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح الفتح وأول انتصار في الدوري السعودي، فيتو

وفي الدقيقة 32، أهدر كريستيانو رونالدو فرصة الهدف الثاني للنصر بعد كرة عرضية من سلطان الغنام على رأس رونالدو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 38، أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريقه النصر الذي استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من سلطان الغنام على رأس رونالدو الذي سدد كرة سكنت الشباك، لينتهي الشوط بتقدم النصر بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة النصر وضغطه من أجل تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يتلقى مارسيلو بروزوفيتش بعد تدخل على لاعب الفتح في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 58، استغل أرسل مارسيلو بروزوفيتش كرة طولية رائعة من إلى عبد الرحمن غريب الذي مرر الكرة إلى رونالدو بعد خروج حارس المرمى ليسدد الكرة في المرمى الخالي، مسجلا الهدف الثالث.

بعدها حول لاعبو فريق الفتح على استحياء تعديل النتيجة، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وفي الدقيقة 81، استغل ساديو ماني كرة كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق عبد الرحمن غريب ليسددها ماني قوية داخل الشباك، ثم أضاف رونالدو الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز كبير للنصر بخماسية نظيفة، ويحقق الفريق أول انتصاراته في الدوري السعودي بالموسم الحالي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق النصر إلى 3 نقاط في المركز العاشر، فيما يتجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط في المركز السابع.