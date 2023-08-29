الدوري السعودي، فيرمينو ومحرز يقودان أهلي جدة أمام الطائي

الدوري السعودي، أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة الأهلي السعودي، التشكيل الرسمي الذي يواجه الطائي ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي، والتي تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

تشكيل الأهلي أمام الطائي في الدوري السعودي

ويضم تشكيل الأهلي أمام الطائي كلا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بسام الحريجي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، إزجان اليوسكي

الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسي، سميحان النابت

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الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين

فيما يغيب الإسباني جابري فيجا عن قائمة الأهلي الأساسية والاحتياطية، حيث خاض مرانًا جماعيًا واحدًا منذ وصوله إلى السعودية، بجانب غياب زياد الجهني بسبب الإصابة.

ويملك الأهلي 9 نقاط من 3 مباريات، بالعلامة الكاملة. ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز لمزاحمة الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

صفقات الدوري السعودي 2023

وشهد صيف 2023 توافد صفوة نجوم العالم إلى دوري روشن السعودي، حيث تعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والصربي ألكسندر ميتروفيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي الآخر مالكوم والصربي سيرجي سافيتش.

أما النصر، فعزز صفوفه بالسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيمريك لابورت والبرتغالي أوتافيو.

كما ضم الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت ماكسيمين والبرازيلي روبرتو فيرمينو والإيفواري فرانك كيسي والإسباني غابري فيغا.

وضم الاتحاد، حامل لقب دوري روشن السعودي، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو، فيما تعاقد الاتفاق مع جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق.

وحصد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، على العلامة الكاملة بعد انتهاء الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا لموقع "سوفاسكور" للإحصائيات، فقد جاء رونالدو الأعلى تقييما للجولة الأخيرة، والتي اختتمت أمس الجمعة، بحصوله على 10.

وقاد كريستيانو فريقه إلى تحقيق الفوز الأول بالمسابقة، بعدما اكتسح مستضيفه الفتح (5-0)، كان نصيبه منها تسجيل هاتريك، وهو الثالث له منذ ظهوره بالدوري السعودي في يناير الماضي.

وحل سالم الدوسري جناح الهلال وصيفا، بحصوله على 9.8، بعدما سجل هدفين من رباعية فريقه في مرمى الرائد.

وجاء المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ثالثا ب9.1، بتسجيله هدفين في فوز فريقه على الرياض (4-0).

ودخل الفرنسي كريم بنزيما، اتحاد جدة، التشكيل المثالي للجولة الثالثة لأول مرة هذا الموسم، بعدما حصل على 8.6، عقب تسجيله أول أهدافه بالدوري السعودي.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج).

الدفاع: جواد الياميق (الوحدة) - محمد جحفلي (الهلال) - فاروق شافعي (ضمك).

الوسط: فرانك كيسي (أهلي جدة) - سالم الدوسري (الهلال) - فيصل فجر (الوحدة) - عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) - ساديو ماني (النصر).