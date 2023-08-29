محمد شريف يقود الخليج أمام الحزم في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن الجهاز الفني لنادي الخليج السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الحزم، في المباراة التي تقام بعد قليل، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

محمد شريف يقود تشكيل الخليج أمام الحزم

وشهد تشكيل الخليج السعودي تواجد محمد شريف لاعب الأهلي السابق،

حيث جاء التشكيل كالتالي: "إبراهيم سيهيتش، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو، إيفور رودريجو، محمد شريف، فابيو مارتينز، منصور حمزي، عبد الإله هوساوي، سعيد آل حمسل، وو يونج جانج".

ويبحث فريق الخليج عن تحقيق الفوز الأول له في الدوري السعودي، حيث تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام الفيحاء بنتيجة 3-1، قبل أن يتكرر نفس الأداء الكارثي أمام أهلي جدة في الجولة الثانية ويتلقى هزيمة بنتيجة 3-1، وتعادل مؤخرًا مع الاتفاق بهدف لمثله، ليحتل المركز الـ16 برصيد نقطة يتيمة، فيما يتواجد الحزم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

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وضمن مباريات اليوم من الدوري السعودي، حقق فريق التعاون السعودي فوزا هاما على نظيره الأخدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

أحرز هدف المباراة معاذ فقيهي لاعب التعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تسلم كرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية ترتطم بالعارضة وتسقط داخل الشباك.

وكان ماتيوس دوس سانتوس لاعب التعاون أهدر ركلة جزاء لفريقه التعاون في الدقيقة الثامنة، حيث بدأ فريق التعاون بضغط مكثف وسيطر على مجريات الأمور.

ترتيب التعاون والأخدود في جدول ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة، يرفع فريق التعاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف خلف الهلال الوصيف، فيما تجمد رصيد الأخدود عند نقطة يتيمة في المركز قبل الأخير.

من ناحية أخرى، تلقى نادي اتحاد جدة صدمة قوية قبل مواجهته المرتقبة القادمة أمام الهلال بكلاسيكو الدوري السعودي الجمعة المقبل.

وتعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه مساء أمس بنظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

وأصيب نجم ريال مدريد السابق بعدما سقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي لكنه لم يستطع ليتم استبداله في الدقيقة 41 ليدفع بدلًا منه بالبرتغالي جوتا.

وشارك بنزيما بقميص الاتحاد قبل مواجهة أمس في 3 مباريات، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه خلال 270 دقيقة لعب.

اتحاد جدة يحقق العلامة الكاملة بالفوز علي الوحدة

حقق فريق اتحاد جدة فوزا كبيرا على نظيره الوحدة بثلاثية نظيفة خلال لقاء الفريقين باستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجارى 2023-2024.

أحرز ثلاثية اتحاد جدة رومارينهو وبيدرو جوتا وإيجور كورنادو في الدقائق 63 و67 و73 من المباراة.