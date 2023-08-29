المولد وبانيجا يقودان تشكيل الشباب أمام النصر في قمة الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن مارسيل كايرز المدير الفني لفريق الشباب، تشكيل فريقه لمواجهة النصر، في قمة الدوري السعودي والتي تجمعهما ضمن الجولة الرابعة.

تشكيل الشباب أمام النصر في الدوري السعودي

وجاء تشكيل الشباب أمام النصر على النحو التالي: "كيم سوينج جيو، فواز الصقور، نادر الشراري، اياغو سانتوس، حسين الصبياني، حوستافو كويلار، حسين القحطاني، ايفر بانيغا، فهد المولد، هتان باهبري، حبيب ديالو".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "فواز القرني، محمد حربوش، خالد عسيري، ناصر البيشي، عبدالله الجوعي، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، سعد المولد، نواف الصعدي.

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تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي بقيادة لويس كاسترو، تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، والذي شهد تواجد كل من الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

ترتيب النصر والشباب في الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، بينما يقع الشباب في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

وضمن مباريات اليوم من الدوري السعودي، حقق فريق التعاون السعودي فوزا هاما على نظيره الأخدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

أحرز هدف المباراة معاذ فقيهي لاعب التعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تسلم كرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية ترتطم بالعارضة وتسقط داخل الشباك.

وكان ماتيوس دوس سانتوس لاعب التعاون أهدر ركلة جزاء لفريقه التعاون في الدقيقة الثامنة، حيث بدأ فريق التعاون بضغط مكثف وسيطر على مجريات الأمور.

ترتيب التعاون والأخدود في جدول ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة، يرفع فريق التعاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف خلف الهلال الوصيف، فيما تجمد رصيد الأخدود عند نقطة يتيمة في المركز قبل الأخير.

من ناحية أخرى، تلقى نادي اتحاد جدة صدمة قوية قبل مواجهته المرتقبة القادمة أمام الهلال بكلاسيكو الدوري السعودي الجمعة المقبل.

وتعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه مساء أمس بنظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

وأصيب نجم ريال مدريد السابق بعدما سقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي لكنه لم يستطع ليتم استبداله في الدقيقة 41 ليدفع بدلًا منه بالبرتغالي جوتا.

وشارك بنزيما بقميص الاتحاد قبل مواجهة أمس في 3 مباريات، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه خلال 270 دقيقة لعب.

اتحاد جدة يحقق العلامة الكاملة بالفوز علي الوحدة

حقق فريق اتحاد جدة فوزا كبيرا على نظيره الوحدة بثلاثية نظيفة خلال لقاء الفريقين باستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجارى 2023-2024.

أحرز ثلاثية اتحاد جدة رومارينهو وبيدرو جوتا وإيجور كورنادو في الدقائق 63 و67 و73 من المباراة.