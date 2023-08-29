رئيس الاتحاد يكشف حقيقة مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا

الدوري السعودي، كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، حقيقة الأنباء التي تتردد عن مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا.

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط ردا على مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا: "إنها مجرد تكهنات إعلامية، حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن".

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن إمكانية ترشيح بطل الدوري السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25، وأن هناك مفاوضات بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في السعودية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

Advertisements

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، ذكرت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يفكر في التقدم بطلب إلى نظيره الأوروبي "يويفا" من أجل مشاركة بطل الدوري السعودي في نسخة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث جاء هذا التقرير بعد الصفقات الضخمة التي أبرمتها عدة أندية سعودية خلال الصيف الحالي، وأبرزها انتقال كريم بنزيما ونجولو كانتي إلى اتحاد جدة، البرازيلي نيمار إلى الهلال، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني إلى النصر.

تصريح رسمي يفتح باب التكهنات حول مشاركة بطل السعودية في دوري أبطال أوروبا

وأكد كارلو نهرا مدير إدارة العمليات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في تصريحات لمحطة "توك سبورت" الإذاعية البريطانية، أن هذا أمر يخص الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائلا: "نحن ملتزمون تمامًا حتى الآن بدوري أبطال آسيا، ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نخجل من التغيير، لأنه من يدري، يمكن أن يفيد الجميع، نحن ننتظر لنرى ما سيحدث في هذا العالم".

وأتم: "هذه ليست مسألة تمت مناقشتها داخل رابطة الدوري السعودي في هذه المرحلة، لذا فأنا أقدم لكم رأيي الشخصي، أنا شخصيًا لست ضد مشاركة أندية المملكة في دوري أبطال أوروبا، لكنها ليست شيئًا تسعى إليه الرابطة بنشاط".

من ناحية أخرى، تلقى نادي اتحاد جدة صدمة قوية قبل مواجهته المرتقبة القادمة أمام الهلال بكلاسيكو الدوري السعودي الجمعة المقبل.

وتعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه مساء أمس بنظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

وأصيب نجم ريال مدريد السابق بعدما سقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وحاول بنزيما الاستمرار بعد تلقي العلاج من الجهاز الطبي لكنه لم يستطع ليتم استبداله في الدقيقة 41 ليدفع بدلًا منه بالبرتغالي جوتا.

وشارك بنزيما بقميص الاتحاد قبل مواجهة أمس في 3 مباريات، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه خلال 270 دقيقة لعب.

اتحاد جدة يحقق العلامة الكاملة بالفوز علي الوحدة

حقق فريق اتحاد جدة فوزا كبيرا على نظيره الوحدة بثلاثية نظيفة خلال لقاء الفريقين باستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجارى 2023-2024.

أحرز ثلاثية اتحاد جدة رومارينهو وبيدرو جوتا وإيجور كورنادو في الدقائق 63 و67 و73 من المباراة.