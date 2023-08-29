أفضل أطعمة لصاحبات البشرة الدهنية، أبرزها الخيار والموز

أفضل أطعمة لصاحبات البشرة الدهنية، هي تلك الأطعمة التي تمد البشرة الدهنية بما تحتاجه من مغذيات، وتعالج مشاكلها، دون أن تزيد معدلات الدهون بها، فصاحبات البشرة أكثر ما يزعجهن تراكم تلك الدهون المزعجة، والتي تتسبب في ظهور الحبوب والبثور، وحب الشباب، والرؤوس السوداء، والرؤوس البيضاء.

أطعمة لصاحبات البشرة الدهنية

البشرة الدهنية

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه في الوقت الذي تحاول فيه صاحبات البشرة الدهنية البحث عن العلاجات الموضعية لحل مشاكلها، مع الحبوب والبثور، وغيرها من المشاكل التي تواجهها مع البشرة الدهنية، غالبا ما يكون الحل؛ من خلال اتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا يساعد على مكافحة مشاكل البشرة الدهنية، فهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها؛ لأنها تؤدي إلى تفاقم مشاكل البشرة الدهنية، وبعض الأطعمة التي يجب الإكثار من تناولها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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الخيار

يحتوي الخيار على 95.23 جرامًا من الماء لكل 100 جرام، وهذا يعني أنها تتكون في الغالب من الماء، والترطيب مهم للبشرة الدهنية، فالماء يطرد السموم من الجسم، ويسهل الإفراز السليم للهرمونات.

علاوة على ذلك، يحتوي الخيار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهو أمر ضروري للبشرة الجيدة. كما أنها مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل حب الشباب.

الحبوب الكاملة

استهلاك الحبوب الكاملة بدلًا من الكربوهيدرات البسيطة المعالجة، سيعزز نسيج البشرة ويحسن منها، اختاري دائمًا الأطعمة التي تتم معالجتها بأقل قدر ممكن - على سبيل المثال، اختاري خبز القمح الكامل بدلًا من الخبز الأبيض. فتحتوي الأطعمة ذات الحبوب الكاملة على روتين مضاد للأكسدة، مما يساعد على منع تلف الجلد المرتبط بالالتهاب، ويحتوي جنين القمح على البيوتين، وهو فيتامين ب الذي يساعد في معالجة الدهون. إذا كان لديك مستويات منخفضة من البيوتين في جسمك، فسوف تصبح بشرتك جافة ومصابة بالحكة ومتقشرة

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الشوفان والأرز البني، على التخلص من السموم من الجسم، مما يجعل بشرتك وشعرك وصحتك أفضل. يمكن أن تساعد الألياف في مكافحة الإمساك، الذي يؤدي إلى خلل في توازن الجسم، وهو مساهم رئيسي في انسداد المسام، وحب الشباب، ومشاكل الجلد الأخرى.

المكسرات

تعد المكسرات من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر ضرورية للحصول على بشرة صافية وصحية. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات وتساعد على تحسين نسيج بشرتك. لكن احذري، لا تستهلكي الكثير منها، وإلا قد يكون لها تأثير معاكس على بشرتك.

يكفي تناول حفنة في اليوم (يجب احتواؤها في قبضة يدك)، أو أقل.

الموز

يحتوي الموز على فيتامين E والفوسفات والبوتاسيوم، مما يعزز صحة الجلد، كما أنها مزيلات سموم مذهلة، تناول موزة يوميًا يمكن أن يساعد في تضييق المسام، مما يمنع الأوساخ والبكتيريا من الدخول إليها، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الموز أيضًا على مكافحة الإجهاد التأكسدي.

الافوكادو للبشرة الدهنية

الافوكادو

ثمرة أخرى رائعة للبشرة الدهنية هي الأفوكادو، الذي يحتوي على أحماض دهنية مفيدة للغاية للبشرة، وتمنع إفراز الزيوت الزائدة من الغدد الدهنية، وهو يعد مصدر رائع للكاروتينات المضادة للأكسدة مثل ألفا كاروتين، وبيتا كريبتوكسانثين، وبيتا كاروتين، وزياكسانثين، واللوتين. ستؤدي الكميات الكافية من الكاروتينات في نظامك الغذائي إلى تحسين كثافة بشرتك وسمكها ولونها وملمسها.

السبانخ

الخضروات الخضراء مثل السبانخ واللفت والقرنبيط لا تحتوي على أي زيوت. فهي غنية بالألياف، والتي تساعد على تنظيف البشرة وتنظيم إنتاج الزيت. تقدم السبانخ أيضًا فوائد مضادة للشيخوخة. فيحتوي كوب واحد من السبانخ على حوالي 164 جرامًا من الماء. الأكل الصحي يشمل أيضًا تناول كمية جيدة من الماء. بدون كمية كافية من الماء، سيصبح الجلد جافًا ومشدودًا ومتقشرًا، وقد تنشط الغدد الدهنية في محاولة مكافحة ذلك، مما يؤدي إلى ظهور بشرة دهنية.