أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 190 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 190، الصادر في 29 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، وصندوق مصر الفرعي، ومحافظة كفر الشيخ.

أهم القرارات الحكومية اليوم



-قرار وزارة الداخلية رقم ١٣٤٦ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الإذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد سـيد أحمد أمين أحمد، وآخرهم عمر توفيق أحمد أحمد إبراهيم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفـاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٣٤7 لسنة ٢٠٢٣، بشأن الإذن لكلٍّ من العشرين مواطنًا (أولهـم محمد نور الدين مصطفى عبد الجليل، وآخرهم محمود محمـد مـصطفى الـسيد مـصطفى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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قرارات وزارة الداخلية اليوم



-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الإذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم عـشم عمـاد عشم واصف، وآخرهم محمد عربى مسعود حسين) المدرجة أسماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٣٥١ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الإذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم حافظ حامد عيسى محمود، وآخرهم أحمد إسماعيل محمـد إسـماعيل خليـل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٣٥٢ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الإذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم مـروان أمجد أحمد عبد العزيز، وآخرهم أحمد يحيى أحمد محمود أحمد) المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنـسية الأجنبية الموضحة قرين اسـم كـلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

قرارات الإذن بالتجنس بالجنسية المصرية



-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٣٥٣ لسنة ٢٠٢٣، برد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق (أولهم محمد حامد أحمد، وآخرهم رانيا حمدى السيد).

-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٣٥٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الإذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم محمـد أشـرف حلمى محمد، وآخرهم محمد ناجى محمد إبراهيم مرعى) المدرجـة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبيـة الموضـحة قـرين اسـم كـلٍّ مـنهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٣٥٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الإذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم حمـزة أمجـد أحمد عبد العزيز، وآخرهم مصطفى محمد على محمد عيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنـسية الأجنبيـة الموضـحة قـرين اسـم كـلٍّ مـنهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

قرارات وزارة الإسكان والمرافق



-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (۳ ) قرى تابعة لمحافظـة الدقهليـة، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفـاع الـوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٣٦٦ لسنة ٢٠٢٣، المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (۳) قرى تابعة لمحافظة كفر الـشيخ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفـاع الـوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (۱۰) قرى تابعة لمحافظـة الدقهليـة، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفـاع الـوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.



-وقرار صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣، نقل ملكية أرض الحـزب الـوطني المنقـضي بجـوار المتحـف المـصري، بمساحة 3.95 فدان تعادل 16.612.68 متر مربع وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقـة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ على المشاع لصالح شـركة نـايلوس للخـدمات الفندقيـة والتجاريـة، وشــركة نــايلوس للخــدمات الــسكنية.