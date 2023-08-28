أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 189 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 189، الصادر في 28 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة التجارة والصناعة، ووزارة السياحة والآثار، وصندوق مصر السيادي.

وجاءت أهم القرارات الحكومية اليوم كالتالي:

-قرار وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية، بقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد بعدد "٧ "شركات منتجة قائمـة رقـم (٣٥٧) في سجل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى للسلع الصناعية غيـر الغذائية والذى يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم لما هو ثابـت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

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قرار وزارة السياحة والآثار

-قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1235 لسنة 2023، بشأن قيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقـة رقم (٥٨٦)، طبقًا للقرار الوزارى رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ فى سجل المصانع والـشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنـشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

-قرار وزارة السياحة والآثار رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢٣، بتعين 6 في عـضوية مجلـس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية لمدة سنتين.

-قرار وزارة السياحة والآثار، الإدارة المركزية لشركات السياحة، قرار إدارى رقم ٣٢٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الغلق الإداري لمحـل باسم "روفانيسكا تورز"، لمزاولته النـشاط الـسياحى دون الحـصول علـى الترخيص اللازم من الوزارة.

قرار صندوق مصر السيادي

-قرار صندوق مصر السيادى رقم (8/3/10/4/2023) بزيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية. ونصت المادة الأولى لقرار صندوق مصر السيادي على زيادة رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية فى حدود رأس المال المرخص به بحصة عينية متمثلة فى قيمة الأصول المدرجة فـى الجـدول، وذلك اعتبارًا من تاريخ استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى للاسـتثمار والتنمية النقدى فى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ على النحو التالى:

-أرض ومبنى مجمع التحرير، 12.832 متر مربع، بقيمة ١,٣٤٨,٩١٠,٩٠٢ جنيه.

- أرض ومبانى المقر الإدارى لوزارة الداخلية (المبنى القديم)، بمساحة 4.60 فدان تعادل ١٩,٣٤٩,٨٨متر مربع، بقيمة ٧٢٨,٠٠١,٤٠٠ جنيه.

-و أرض الحزب الوطنى المنقضى بجوار المتحف المصرى، بمساحة 3.95 فدان تعادل ١٦,٦١٢,٦٨ متر مربع، بقيمة ٣,٩٨٢,٨٥٣,٣٨٥ جنيه.

-و أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحة ٢٥,٥٥٣,٩٨٢٦٥ متر مربع، وبقيمة ١٦٩,٣٢٤,٩٧٠ جنيه.

-وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحة 679.843 متر مربع، وبقيمة 1.284.711.550 جنيه. ليصل الإجمالي بقيمة ٧,٥١٣,٨٠٢,٢٠٧ جنيه.



وبذلك يصبح رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادى للاسـتثمار والتنميـة بعـد الزيادة مبلغًا وقدره 12.513.802.207 جنيه، مسدد بالكامل.