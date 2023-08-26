السبت 26 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 187 بجريدة الوقائع المصرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 187، الصادر في 26 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1969 لسنة 2023، بشأن إصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري الأسنان (الامتياز) سنة واحدة. وتنص المادة الأولى لقرار وزارة التعليم العالي غلى العمل بأحكام اللائحة المرافقة لتنفيذ برنامج التدريب الإجباري لأطبـاء الامتيـاز الأسنان ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.


-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض جزء من القطعة رقم (۲۱ ب، ۱۹ أ) بمساحة 07 فدان بما يعادل (12905.986 متر مربع)، والواقعة بالحوض الصحراوى بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر، والمخصصة لـ ريهام عبد الفتاح محمد على وحسين عبد الفتاح محمد على، لإقامة نشاط سكنى تعويضًا عن الأرض المستقطعة بالحوض الصحراوي.


-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (٢٦- ٢٧)، بمساحة 84.70 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم (١٥٤) 

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو).

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