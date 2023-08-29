الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

صندوق مصر الفرعي ينقل ملكية أرض الحزب الوطني لشركة نايلوس

نقل ملكية أرض الحزب
نقل ملكية أرض الحزب الوطني، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 190، الصادر في 29 أغسطس 2023، قرار صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تنقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المـصري، بمساحة 3.95 فدان، لصالح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية.
ونصت المادة الأولى للقرار على أن تنقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المـصري، بمساحة 3.95 فدان تعادل 16.612.68 متر مربع، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقـة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ على المشاع.
وتنقل ملكية أرض الحزب الوطني لصالح كل من: ١ -بنسبة 14.37% لصالح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجاريـة ش.م.م، شـركة مـساهمة مـصرية، مؤسسة وفقًا لأحكام قـانون الاسـتثمار الـصادر بالقـانون رقـم ٧٢ لـسنة ۲۰۱۷، ولائحته التنفيذية، ومقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة رقم ٢٠٨٠٦٠ 
٢ - وبنــسبة 85.63٪ لصالح شركة نايلوس للخدمات السكنية ش.م.م، شركة مساهمة مـصرية، مؤسـسة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لـسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، ومقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة رقم ٢٠٨٠٦٣.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر الـسيادي للاستثمار والتنمية المعدل بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ٥٥٥ لـسنة ٢٠١٩ بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المعدل بقـرار رئـيس مجلـس الوزراء رقم ١٩٣٨ لسنة ٢٠٢٢.

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وبعد الاطلاع على قـرار مجلـس إدارة صـندوق مـصر الـسيادي للاسـتثمار والتنميـة رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قرار تأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاسـتثمار العقاري وتطوير الآثار. 

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