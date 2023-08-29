هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

ارتفاع أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي، تداول عدد من المواطنين منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، بالتزامن مع نقص الكميات متأثرة بموسم المولد النبوي الشريف، حيث بدأت مصانع إنتاج الحلويات في تصنيع حلاوة المولد استعدادًا لطرحها في الأسواق بالتزامن مع قرب الاحتفالات.

فما هي حقيقة ارتفاع أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟

حقيقة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، فيتو

غرفة الصناعات الغذائية توضح حقيقة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق

يقول حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه لا صحة لما تداول بشأن ارتفاع أسعار السكر، فأسعار السكر مستقرة، ومن المتوقع انخفاض أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، مع طرح السكر في البورصة السلعية التي ستحدث شفافية وآليات عرض وطلب فعلية، وسيكون السعر المطروح متوازن، وفقًا لآليات العرض والطلب.

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البورصة السعلية ستحدث طفرة في ضبط الأسواق

وأشار رئيس شعبة السكر لـ «فيتو»، إلى أن البورصة السعلية ستحدث طفرة في ضبط الأسواق، موضحًا أن كميات السكر متوفرة، ولم تتأثر بموسم صناعة الحلوى في المولد النبوي، خاصة وأنه تزامن مع موسم توريد قصب السكر الأمر الذي أدى إلى وجود كميات كبيرة من السكر، حيث لا يوجد نقص أو شحية في السكر.

حسن الفندي رئيس شعبة السكر، فيتو

هل أثر موسم صناعة حلوى المولد على الكميات المعروضة من السكر في السوق؟

وأوضح «الفندي» أن مصانع تصنيع الحلويات تقوم بالإعداد للمواسم الرئيسية قبلها بشهور قليلة، حتى لا يحدث خلل من عدم توفير أي من مستلزمات إنتاج الصناعة، وعليه فإن المصانع قامت بتوفير احتياجاتها من مستلزمات إنتاج حلوى المولد كافة وعلى رأسها السكر بحد أقصى الشهر الماضي، ولو كان هناك نقص في كميات السكر، لكانت أسعار السكر ارتفعت منذ شهر على الأقل، وليس مع قرب الموسم.

توقعات بانخفاض أسعار السكر خلال الفترة المقبلة في الأسواق

وحذر رئيس شعبة السكر من الشائعات التي يتداولها البعض عن نقص السلع الرئيسية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير مخزون أمن للسلع الرئيسية وعلى رأسها السكر، ومع تداول السكر وتوالي جلسات البورصة السعية سيلاحظ المواطنين أثر ذلك من خلال ثبات أو انخفاض أسعار السلع، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار السكر انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

أسعار السكر في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار السكر في الأسواق اليوم

في السطور التالية «فيتو» تنشر أسعار السكر في السلاسل الغذائية الكبرى والمحلات، وتتضمن أسعار السكر التمويني، سعر السكر الفاخر، أسعار السكر الشعبي:

34 جنيهًا سعر السكر الفاخر في السلاسل الغذائية الكبرى

البداية مع أسعار السكر في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى اليوم، سجلت عبوة سكر وزن 500 جرام نحو 16 جنيهًا، عبوة كيلو سكر فاخر بسعر 34 جنيهًا.

متوسط سعر السكر في الأسواق يبلغ نحو 24 جنيهًا

فيما بلغ متوسط سعر السكر في الأسواق نحو 24 جنيهًا، ليتراوح سعر الكيلو من 18 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

أسعار السكر في المحلات بالمناطق الشعبية

فيما سجلت أسعار السكر درجة ثانية أو الشعبي متوسط سعر قدره 19.6 جنيه في الأسواق، ليتراوح من 15 إلى 20 جنيهًا.

أسعار السكر المدعم على البطاقة التموينية

فيما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة السكر المدعم على البطاقة التموينية بسعر 12.60 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد 2023، فيتو

أسعار علب حلاوة المولد 2023

على صعيد آخر، أعلنت أسعار علب حلاوة المولد 2023، في عدد من فروع محلات بيع الحلويات الشهيرة والمنتشرة في الأحياء الشعبية والمتوسطة في القاهرة.

وتراوحت أسعار علب حلاوة المولد الفاخرة في عدد من المحلات من سعر 1100 جنيه إلى 3600 جنيه، ومن المتوقع أن تطرح محلات صناعة الحلويات الشهيرة في المناطق الراقية حلوى المولد بأسعار أغلى من هذه الأسعار.

وعن أسعار علب حلاوة المولد 2023، المطروحة في المحلات بالمناطق الشعبية، فجاءت كالتالي:

سجلت علبة حلوى المولد تحتوي على قطع حلوى مكسرات وقشطة وملبن فاخرة سعر 3600 جنيه.

سجلت علبة حلاوة المولد تحتوي على 44 قطعة حجم كبير مكسرات فاخرة سعر 2400 جنيه.

سجلت علبة المولد حجم كبير فاخر سعر 1950 جنيهًا.

سجل صندوق حلوى المولد يحتوي على 34 قطعة سعر 1800 جنيه.

سجلت علبة حلاوة المولد تحتوي على 78 قطعة صغيرة الحجم مكسرات فاخرة سعر 1750 جنيها.

سجلت علبة حلاوة مولد مغلفة في صينية سعر 1500 جنيه.

سجلت علبة مولد (صفيح) كبير سعر 1500 جنيه

سجلت علبة حلوى مولد هدايا سعر 1500 جنيه.

سجلت علبة حلوى مولد تحتوي على 23 قطعة سعر 1250 جنيهًا.

سجلت علبة حلاوة المولد 38 قطعة سعر 1150 جنيهًا.

سجلت علبة حلاوة المولد تصميم هدايا سعر 1100 جنيه.

سجلت علبة المولد حجم وسط فاخر سعر 1100 جنيه.