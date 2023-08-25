أغلى علبة بـ1950 جنيهًا في المناطق الشعبية، قائمة أسعار حلوي المولد النبوي 2023

أسعار حلوى المولد النبوي 2023، يحتفل المصريون والمسلمون في شتى بقاع الأرض في يوم 26 سبتمبر المقبل بذكرى المولد النبوي الشريف، وتُعد حلوى المولد أهم العادات المصرية المتوارثة من العصر الفاطمي احتفالًا بالذكرى العطرة.

البدء في طرح حلوى المولد النبوي في المحلات خلال الأيام المقبلة

وتستعد محلات الحلويات لطرح حلوى المولد النبوي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق إلا 30 يومًا على ذكرى المولد، فيما عرضت بعض المحلات أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف، وطرح بعض الأصناف من الحلوى، لحين إتمام الاستعدادات النهائية بطرح الكميات، وتزين المحلات بالزينة المعبرة عن احتفالات المولد النبوي الشريف.

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ارتفاع أسعار مدخلات صناعة حلوى المولد مقارنة بالعام الماضي

وارتفعت أسعار حلوى المولد هذا العام؛ متأثرة بالعديد من المتغيرات التي على رأسها زيادة سعر مدخلات صناعة حلاوة الولد مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفعت أسعار المكسرات بنسب تتخطى الـ 50% مقارنة بالعام الماضي، وارتفع سعر السكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى سعر الدقيق ومكسبات الطعم، وغيرها من مدخلات صناعة الحلوى.

أسعار حلوى المولد 2023، فيتو

ارتفاع أسعار حلوى المولد بنسب تتراوح من 40% إلى 100% مقارنة بالعام الماضي

وبمقارنة أسعار حلوى المولد 2023 بسعرها في العام الماضي، نجد أن أسعار حلوى المولد ارتفعت بنسب تتراوح من 40 % إلى 100 % ارتفاعًا، إذ بلغ سعر 2 قرص حمصية نحو 34 جنيهًا في الموسم الحالي مقارنة بـ 16 جنيهًا خلال موسم المولد النبوي 2022.

فيما سجلت 3 قرص (1 علف + 2 حمصية) سعر 55 جنيهًا خلال هذا العام، مقابل 28 جنيهًا خلال موسم المولد النبوي 2022.

سعر علب حلوى المولد النبوي في عام 2023

وفيما يخص أسعار علب حلوى المولد النبوي في عام 2023، في المحلات الشعبية والأكثر انتشارًا في القاهرة تبدأ من 90 جنيهًا إلى 1950 جنيهًا للحجم الكبير والفاخر، وعلب حلوى المولد المصنوعة من الصفيح تبدأ من 850 جنيهًا إلى 1500 جنيه.

سعر علب حلوى المولد النبوي في عام 2022

وذلك بمقارنة أسعار علب حلوى المولد النبوي في عام 2022 التي كانت تبدأ من سعر 50 جنيهًا إلى 870 جنيهًا لعلب هدايا المولد النبوي الشريف الكبيرة الحجم، وعلب الصفيح من 480 جنيهًا إلى 900 جنيه.

سعر حلاوة المولد 2023، فيتو

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2023

ولمعرفة أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2023، سعر قطع حلاوة المولد النبوي، وأسعار علب حلوى المولد، فضلًا عن سعر عروسة المولد، «فيتو» تستعرض أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في السطور التالية:

أسعار حلوى المولد بالقطعة في المحلات 2023

بلغ سعر 2 قرص حمصية بسعر 34جنيهًا.

3 قرص ( 1 علف + 2 حمصية ) بسعر 55 جنيهًا.

6 قرص حمص ميني بسعر 34 جنيهًا.

6 قرص مشكل ميني بسعر 40 جنيهًا.

برازق بسعر 125 جنيهًا.

بسيمة بندق صغير بسعر 48 جنيهًا.

بسيمة بندق كبير بسعر 90 جنيهًا.

بسيمة فسدق صغير بسعر 42 جنيهًا.

بندق مشكلت ( حلوى مصنوعة من مزيح الشوكولاتة والبندق) بسعر 65 جنيهًا.

بندق صغير بسعر 140 جنيهًا.

جوز هند فستق صغير بسعر 58 جنيهًا.

جوز هند فستق صغير كبير بسعر 70 جنيهًا.

جيلي فواكه بسعر 25 جنيهًا.

حلوى حمام بسعر 38 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد 2023، فيتو

أسعار الحمصية في مولد النبي 2023

حمصية صغير بسعر 35 جنيهًا.

حمصية كبير بسعر 70 جنيهًا.

دومية بندق بسعر 30 جنيهًا.

سكرية بسعر 40 جنيهًا.

أسعار السمسمية في مولد النبي 2023

سمسمية صغير بسعر 40 جنيهًا.

سمسمية بايتس بسعر 29 جنيها.

سمسمية كبير بسعر 80 جنيهًا.

شكلمة بسعر 48 جنيهًا.

أسعار الفولية في مولد النبي 2023

فولية صغير بسعر 39 جنيهًا.

فولية كبير بسعر 78 جنيهًا.

أسعار قرص حلوى المولد النبوي الشريف 2023

قرص بندقية بسعر 75 جنيهًا.

قرص حمص مسكر بسعر 29 جنيهًا.

قرص علف مكسرات بسعر 48 جنيهًا.

قرص فسدقية بسعر 105 جنيهات.

قرص كاجو بسعر 90 جنيهًا.

قرص لوزية بسعر 80 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد 2023، فيتو

أسعار حلوى القشطة خلال المولد النبوي 2023

قشطة بالبندق بسعر 42 جنيهًا.

قشطة بالبندق مشكلتة بسعر 48 جنيهًا.

لديدة بسعر 39 جنيهًا.

لوز مشكل بسعر 60 جنيهًا.

لوزية صغير بسعر 160 جنيهًا.

مشبك بسعر 85 جنيهًا.

مشكلة (فولية + سمسمية + حمصية) بسعر 77 جنيهًا.

مشمشية جوز هند بسعر 45 جنيهًا.

مشمشية مكسرات بسعر 56 جنيهًا.

مقصوصة مكسرات بسعر 48 جنيهًا.

مكسرات مشكلة بايتس بسعر 100 جنيه.

أسعار ملبن حلوى المولد النبوي الشريف 2023

ملبن بندق صغير بسعر 50 جنيهًا.

ملبن بندق كبير بسعر 98 جنيهًا.

ملبن سادة بسعر 25 جنيهًا.

ملبن عين جمل صغير بسعر 58 جنيهًا.

ملبن عين جمل كبير بسعر 115 جنيهًا.

ملبن فسدق صغير بسعر 70 جنيهًا.

ملبن فسدق كبير بسعر 140 جنيهًا.

ملبن مشكل صغير بسعر 65 جنيهًا.

نوجا بندق بسعر 30 جنيهًا.

نوجا فول شوكولاتة بسعر 29 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد 2023، فيتو

أسعار أطباق حلاوة المولد 2023

طبق فوليه بايتس بسعر 30 جنيهًا.

طبق لديدة حمام بايتس بسعر 34 جنيهًا.

طبق ملب مشكل بايتس بسعر 25 جنيهًا.

طبق نوجا بالبندق وحمصية بايتس بسعر 30 جنيهًا.

سعر عروسة المولد خشب

عروسة مولد خشب بسعر 130 جنيهًا.

أسعار علب حلوى المولد 2023

سجلت علبة المولد حجم كبير فاخر سعر 1950 جنيهًا.

علبة المولد حجم وسط فاخر بسعر 1100 جنيه.

علبة المولد صغيرة الحجم فاخر بسعر 860 جنيهًا.

سعر حلاوة مولد النبي 2023، فيتو

سعر علب حلوى المولد الصفيح 2023

علبة مولد (صفيح) صغير بسعر 850 جنيهًا.

علبة مولد (صفيح) كبير بسعر 1500 جنيه

علبة حلوى مولد هدايا بسعر 1500 جنيه.

سعر علب حلوى المولد النبوي 2023 بالكيلو تغليف ورق شعبي

علبة مولد 1 بسعر 700 جنيه.

علبة مولد 2 بسعر 540 جنيهًا.

علبة مولد 3 بسعر 400 جنيه.

علبة مولد 4 بسعر 300 جنيه.

علبة مولد 5 بسعر 190 جنيهًا.

علبة مولد 6 بسعر 130 جنيهًا

علبة مولد 7 بسعر 90 جنيهًا.

علبة مولد بايتس نحو 250 جنيهًا.

فسدقية صغير بسعر 290 جنيهًا.

أسعار المكسرات المحمصة خلال موسم المولد النبوي 2023

يشار إلى أن أسعار المكسرات المحمصة خلال موسم المولد النبوي ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت أسعار بندق محمص وزن 100 جرام نحو 44 جنيهًا، بندق محمص 200 جرام بسعر 88 جنيهًا، بندق محمص وزن 400 جرام بسعر 176 جنيهًا، فستق محمص وزن 200 جرام بسعر 116 جنيهًا، كاجو محمص وزن 100 جرام بسعر 58 جنيهًا.

وسجل سعر كاجو محمص 400 جرام خلال موسم المولد النبوي 2023 نحو 232 حنيهًا، كاجو محمص وزن 200 جرام بسعر 116 جنيهًا، لوز أسباني محمص وزن 200 جرام بسعر 80 جنيهًا.