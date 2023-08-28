تصل لـ 3600 جنيه، أسعار علب حلوى مولد النبي 2023 وأسباب ارتفاعها

قائمة أسعار حلوى المولد 2023 في المحلات، 28 يومًا متبقية على احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف 2023، الذي يحل يوم الثلاثاء 26 سبتمبر المقبل، واستعدادًا لاحتفالات المولد النبوي، طرحت بعض شركات الحلويات الشهيرة، قائمة أسعار حلوى المولد 2023، إضافة إلى طرح كميات قليلة من حلاوة المولد، استعدادًا لطرح الكميات الكبيرة من حلاوة المولد مع قرب الموسم.

فما هو موعد طرح حلوى المولد في الأسواق، وأغلى علبة حلاوة مولد خلال موسم 2023؟

Advertisements

حلوى المولد، فيتو

150% ارتفاعًا في أسعار حلاوة المولد 2023 في المناطق الراقية

يقول حسين محمد صاحب محل بيع حلويات في القاهرة، إنه بمقارنة أسعار حلوى المولد 2023 بنظيرتها في العام الماضي، نلاحظ ارتفاع أسعار الحلوى بنسبة تتخطى الـ 40 %، وفي بعض المحلات تخطت نسبة ارتفاعات أسعار حلاوة المولد الـ 100% مقارنة بالعام الماضي، وفي المناطق الراقية متوقع أن تتخطى نسبة الارتفاعات 150%، بسبب ارتفاع أسعار المكسرات المستوردة المستخدمة في صناعة الحلوى.

أسباب اختلاف أسعار علب حلوى المولد في الأسواق

وأوضح أن أسعار حلوى المولد تختلف من شركة إلى أخرى، حيث يحدد السعر وفقًا لعدة مواصفات التي على رأسها المكونات المصنوع منها حلوى المولد، هناك شركات تصنع الحلوى باستخدام الدقيق الفاخر والسكر البودر الناعم، فضلًا عن المكسرات الفاخرة، وكلما ارتفعت درجة جودة المكونات زاد السعر والعكس صحيح.

تغليف حلاوة المولد وشكل العلبة من عوامل تحديد السعر

وتابع: يدخل شكل العلبة وتغليفها ضمن المواصفات المحددة للسعر، فهناك تغليف شعبي لحلوى المولد المصنوع من الكرتون، ويوجد أيضًا علب من «الصفيح»، وحلوى مولد تم رصها على صينية بلاستيك أو معدن ثم تغليفها هدية، بخلاف علب المولد المغلفة على شكل عروسة هدية.

حلوى المولد، فيتو

نوع قطعة الحلوى ومكوناتها وعددها من المعايير الهامة في تحديد سعر علبة حلاوة المولد

يضاف إلى العوامل المؤثرة في تحديد سعر حلاوة المولد، عدد القطع في علبة حلوى المولد، ونوع قطع الحلوى، هل هي حلوى ناعمة أم مكسرات، حلوى قشطة أم ملبن، بخلاف حلوى العلف، وكلما زادات قطع المكسرات ارتفع سعر علبة حلاوة المولد، فهناك علب حلوى مولد قليلة القطع مرتفعة الثمن مقارنة بأخرى كثيرة العدد منخفضة السعر، إذ أن نوع القطعة ومكوناتها هي المحدد الأساسي للسعر.

صناعة حلوى المولد في مصر طبقية ومن المتوقع طرح الحلاوة بالتقسيط

وأشار إلى أن صناعة حلوى المولد طبقية في مصر، أي أن لكل طبقة اجتماعية المنتجات الخاصة بها من نفس الحلوى، إذ تتنوع صناعة حلوى المولد النبوي ما بين الشعبي والفاخر وبينهما المتوسط، لتلائم جميع طبقات المجتمع، ومع بدء الموسم وطرح الحلوى، قد نسمع عن بيع حلوى المولد النبوي بالتقسيط، مع ارتفاع أسعارها.

الشعب المصري لا يعرف الحرمان ولا يستطيع عدم الاحتفال بالمواسم الرئيسية

وأضاف: المواطنون المصريون مهما كانت ظروفهم المادية، لا يستطيعون عدم الاحتفال بالمواسم الرئيسية، التي منها موسم المولد النبوي، والشعب المصري لم يتعلم أبدًا ولا يعرف سياسة «الحرمان» حيث أن المصريين يستطيعون تدبير احتياجاتهم ومتطلباتهم، حتى يشعرون بالرضا والسعادة.

حلوى المولد، فيتو

أسعار حلوى المولد مرتفعة جدًا هذا العام

وقال إنه مع ارتفاع أسعار مدخلات صناعة حلوى المولد النبوي كلها مقارنة بالعام الماضي، فإن الأسعار هذا العام مرتفعة جدًا، لكن هناك تنوع واختلاف في صناعة حلوى المولد، إذ كما يوجد شركات تطرح منتجاتها لفئات الطبقات العليا القادرة على دفع السعر، مقابل الحصول على حلوى مولد بمواصفات عالية، يوجد أيضًا مصانع وشركات تطرح في فروع محلاتها في أحياء القاهرة التي يعيش فيها الطبقات المتوسطة الحلوى بأسعار تلائم هذه الفئات.

الطبقات الفقيرة لها نصيب من حلوى المولد تلائم أسعارها ظروفهم المادية

وتابع: حتى الطبقات الفقيرة لها أيضًا نصيب من حلوى المولد التي تلائم أسعارها ظروفهم المادية، إذ تقوم عدد من المصانع الصغيرة وأصحاب محلات الحلويات بطرح حلوى المولد الشعبية في التغليف والمكونات، وحتى يوجد بعض المواطنين الذين يقومون بصناعة حلاوة المولد في المنزل وتغليفها وبيعها في الشوارع.

تبدأ استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي وطرح الحلوى من الأسبوع الثاني من سبتمبر

وتوقع أن تتزين الشوارع في مصر استعدادًا لاحتفالات المولد النبوي وطرح الحلوى من الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، حيث تتزين بعض المناطق الشعبية الشهيرة بشوادر بيع حلاوة المولد مثل حي السيدة زينب، ومحلات بيع الحلوى الشهيرة وحتى الصغيرة في الحارات، إضافة إلى شوادر ومنافذ ومعارض التابعة لبعض الجهات الحكومية مثل منافذ والمجمعات الإستهلاكية التابعة وزارة التموين.

حلوى المولد، فيتو

أغلى علبة حلاوة طرحت حتى يومنا هذا بسعر 3600 جنيه

وعن أسعار حلاوة المولد 2023 في الأسواق، قال إن أغلى علبة حلاوة طرحت حتى يومنا هذا بسعر 3600 جنيه، وتحتوي العلبة على قطع حلوى مكسرات وقشطة وملبن فاخرة، ومن المتوقع ألا تكون هي الأغلى خلال هذا الموسم، إذ مع طرح المحلات الشهيرة في المناطق الراقية لأسعار حلوى المولد قد نجد علب تتخطى الـ 5000 جنيه، أو أن تقوم بطرح علب تحتوي على عدد قطع قليل بأسعار تتخطى الـ 2000 جنيه.

حلوى المولد، فيتو

أسعار علب حلاوة المولد 2023

ليأتي ترتيب أسعار علب حلاوة المولد 2023، في عدد من فروع محلات بيع الحلويات الشهيرة والمنتشرة في الأحياء الشعبية والمتوسطة في القاهرة كالتالي:

علبة حلوى المولد تحتوي على قطع حلوى مكسرات وقشطة وملبن فاخرة بسعر 3600 جنيه.

علبة حلاوة المولد تحتوي على 44 قطعة حجم كبير مكسرات فاخرة بسعر 2400 جنيه.

علبة المولد حجم كبير فاخر سعر 1950 جنيهًا.

صندوق حلوى المولد يحتوي على 34 قطعة بسعر 1800 جنيه.

علبة حلاوة المولد تحتوي على 78 قطعة صغيرة الحجم مكسرات فاخرة بسعر 1750 جنيها.

علبة حلاوة مولد مغلفة في صينية بسعر 1500 جنيه.

علبة مولد (صفيح) كبير بسعر 1500 جنيه

علبة حلوى مولد هدايا بسعر 1500 جنيه.

علبة حلوى مولد تحتوي على 23 قطعة بسعر 1250 جنيهًا.

علبة حلاوة المولد 38 قطعة بسعر 1150 جنيهًا.

علبة حلاوة المولد تصميم هدايا بسعر 1100 جنيه.

علبة المولد حجم وسط فاخر بسعر 1100 جنيه.

حلوى المولد، فيتو

أسعار علبة حلاوة المولد أقل من 1000 جنيه

علبة حلوى المولد تحتوي على 27 قطعة بسعر 980 جنيهًا.

علبة حلاوة مولد صينية متوسطة الحجم بسعر 950 جنيهًا.

علبة المولد صغيرة الحجم فاخر بسعر 860 جنيهًا.

علبة مولد (صفيح) صغير بسعر 850 جنيهًا.

علبة حلوى المولد 33 قطعة بسعر 750 جنيهًا.

علبة حلاوة مولد 69 قطعة بسعر 720 جنيهًا.

علبة حلوى المولد 19 قطعة 650 جنيهًا.

علبة حلاوة مولد 52 قطعة بسعر 570 جنيهًا.

علبة حلاوة مولد تورتة المولد بسعر 550 جنيهًا.

علبة حلوى المولد تحتوي على 40 قطعة بسعر 470 جنيهًا

علبة حلوى المولد 31 قطعة بسعر 360 جنيهًا.

علبة حلاوة مولد 38 قطعة بسعر 380 جنيهًا.

علبة حلاوة مولد لوكس 48 قطعة بسعر 350 جنيهًا.

علبة حلاوة مولد لوكس 36 قطعة بسعر 275 جنيهًا.

علبة حلاوة مولد لوكس 27 قطعة بسعر 190 جنيهًا.

علبة حلاوة مولد لوكس 18 قطعة بسعر 110 جنيهات.