كل ما تريد معرفته عن الوظائف الجديدة.. 10 آلاف فرصة عمل متوفرة.. وهذا رابط التقديم

تسعى دائما وزارة العمل لتوفير فرص عمل جديدة للشباب الخريجين وذلك من خلال عدة وسائل أبرزها عقد ملتقيات وظيفية ومن خلال النشرة القومية للتشغيل والتي تعلن عنها الوزارة مرة كل شهر وأيضًا من خلال التقديم من خلال مكاتب العمل.

ووجه وزير العمل المديريات بالمحافظات بضرورة توفير فرص عمل جديدة للخريجين وعقد ملتقيات وظيفية ووفقًا لهذه التوجيهات تم عقد ملتقى توظيف اليوم بالقاهرة.

وافتتح وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 10 آلاف و5 فرص عمل، منها لذوى الهمم، في عدد من التخصصات..

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"الملتقى" انعقد بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، بمشاركة ما يقرب من 80 شركة خاصة واستثمارية بالمحافظة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في إطار جهود" الوزارة" و"مديرياتها" بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، ولذوي الهمم تُساهم في خفض نسبة معدلات البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

وزارة العمل،فيتو

معدل نسبة البطالة في مصر

يشار إلى أن نسبة البطالة انخفضت من 13 % عام 2014 إلى 7.1 % في 2023،عن طريق المشروعات العملاقة التي افتتحتها الدولة، وكذلك مُلتقيات التوظيف التي تنظمها وزارة العمل مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات،وأيضا فرص العمل التي توفرها "الوزارة" لعمالة مصرية بالخارج..

دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل

وأكد وزير العمل خلال جولته التفقدية للشركات المُشاركة في الملتقى على أهمية ودور القطاع الخاص في المشاركة في عمليات التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحد الأدنى للأجور الذى أعلن عنه المجلس القومى للأجور في كافة العقود المُقدمة للشباب،كما دعا الشباب إلى التقديم على تلك الفرص عن طريق هذا الرابط كما وجه مدير عمل القاهرة بالمتابعة لحين إستلام تلك "الفرص"..

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وخلال الافتتاح سلم الوزير عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة منهم: أيه إبراهيم صلاح، وأشرف هشام إبراهيم، وإسلام فضل عبد الرحيم، وهالة محمد متولى، وقسمة جمال إبراهيم، وبسملة طارق جلال، وذلك في إطار جهود الوزارة والمديريات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال التشغيل والتدريب..

التخصصات المطلوبة بملتقى التوظيف

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، أن الشركات التى وفرت الفرص في هذا الملتقى، متخصصة في مجالات: السياحة، والخدمات البيئية، والأمن، والدعاية الإعلان، والخدمات المالية والتجارية، وغيرها والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار،وصيانة،وميكانيكا، وكهرباء، وكذلك محاسبين، واستشاريين، وأخصائيين سلامة،وجودة،وتمويل، وحصر هندسى، ومشتريات، وتمريض، وأيضا خدمة عملاء، وكول سنتر، وإداريين، ومدرسين جميع التخصصات، وفنين صيانة، ومشرفين، وأمناء مخازن، ومديرين، وسكرتارية، ومدخل بيانات، واستقبال، واستعلامات، وكاشير، ومندوبين تحصيل، ومبيعات، وسائقين، وعمال عاديين، وعضو فريق، وجزارين، ومضيف، وويتر، وهوست، ومساعدين، و باريستا، وتيلى سيلز، وحفارين، وشيف وطباخ، و بائعين..وأن هذه "الفرص" في منشآت منها: فندق سونيستا القاهرة، وشركة الكخيا اكسيسوريز، ومدرسة مالفرن مصر، وشركة منلو للتجارة والصناعة، وبساطة لتمويل المشروعات، ومدارس القمم الدولية، والشركة المتحدة للمشروبات والأغذية، وكونتراك للخدمات الأمنية، وفندق رويال، وشركة أمان للاستثمارات وإدارة المشروعات، ورامتان للتنمية العقارية، ومنارة التربية الإسلامية، وشركة سبينس إيجيبت، وشركة جلوبال بروجيكس سيرفيس، وشركة الخدمات المتكاملة والتكنولوجيا، وشركة بلبن لمنتجات الألبان، وشركة إرادة للمشروعات، وسال اند ستريز، وشركة بى تك للتجارة والتوزيع، ومدرسة الكرمة الخاصة للغات،والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية، وجي تكنولوجي، وهيلتون القاهرة، وشركة الفرجانى هايبر ماركت، وشركة ميدل إيست لخدمات الأمن، وشركة مطاعم التمارا، وشركة جاست اتش ار،والمجموعة الدولية لتجارة المواد الغذائية أوسكار، وار اي زد جروب للتجارة، وكير سيرفيس الأمن والحراسة، ومجموعة ماجد الفطيم، وبلاك شادو، والاتصالات للخدمات الدولية، ماف لتجهيز الهايبر ماركت.

وزارة العمل،فيتو

وسمارت كوم للخدمات التجارية، ومدرسة بروفانس للغات، وشركة سايكس إيجيبت، وشركة بروكونسلت مصر للتجارة، وشركة اسيل كونتكت، وشركة سمارت سينس، واوبشن ترافيل، وشركة ليوني وايرنج، وسمارت كفريدج، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وشركة كاستارز للخدمات الأمنية،وشركة بي تك للتجارة والتوزيع، وشركة السمايا الكترونكس إيجيبت، ويوسي ماس، والأمير جروب، والليثي للاستيراد والتصدير، واللولو ماركت، وشركة الوجد، ومدارس سانت ماري المتكاملة، ومدرسة واحة المعادي، وأوبريت اي سي تي، وارما للتسويق، والسعداء جروب،ودلتا تكستايل ايجيبت، وسعودي ماركت،وجو شات للخدمات التكنولوجية، وتنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر،وريفى، وشرق الدلتا للمقاولات، وشركة ايدن لادارة المنشأت، وشركة طاي، وكونكورد للهندسة والمقاولات، والسلاب، وبست بان للنظم والمعلومات، واللاوندى، والسويدى،وتوفير، وجورمية، وكونراد، وسمارت جودز، وسوبر ماركت الراية، وفندق فيرمونت، وابو عوف ( ايه يو اف ايجيبت )، والبنك الأهلى المتحد، وايجيبت جولد، والأميدا فايناشيال ليمتد..

وزارة العمل،فيتو

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حضر فعاليات الملتقى:النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وفاطمه متولي مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة القاهرة..ومن وزارة العمل:أحمد اسماعيل مدير عام شئون المديريات،وهبه أحمد مدير عام التشغيل،وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة..