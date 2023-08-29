الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير العمل يوجه بترسيخ مبادئ الحقوق والحريات النقابية والالتزام بأحكام القانون

حسن شحاتة وزير العمل،
حسن شحاتة وزير العمل، فيتو

وجه وزير العمل حسن شحاتة مسؤولي الاتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات، بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكافة المنشآت،لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل" وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017،المعدل بالقانون رقم 142،لسنة 2019، للتأكيد على مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع فى إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور، والمعايير الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية، ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948.

Advertisements

وزارة العمل،فيتو

وزير العمل 

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات، بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة،و ياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية،و إبراهيم أبوزيد،وفاطمة ثابت،و مها عبد المنصف،ومحمود جمال الدماطي الباحثين بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية..

وزارة العمل،فيتو

ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات

وأكد "الوزير" خلال اللقاء على لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات،الذين وجههم أيضا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم،وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة  التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون..

وزارة العمل،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحريات النقابية المنظمات النقابية العمالية المعاهدات الدولية اللجان النقابية وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل

مواد متعلقة

شركاء وزارة العمل الدوليون يشيدون بالتنمية الشاملة في سيناء

وزارة العمل: تطوير العمل وتوحيد الإجراءات بمديرية المنوفية

وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بالمنشآت السياحية بالبحر الأحمر

وزارة العمل: ختام دورتين للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة لسيدات المنيا

الأكثر قراءة

اللي ما يكملش في ستين داهية، حسن شاكوش يهين جمهور حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

هؤلاء ليس من حقهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة

البرهان يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسي

العالم الهولندي يرعب العالم: ترقبوا بدءا من اليوم خامس أضخم زلزال مدمر خلال 20 عاما

مفاجأة، الدبيبة نسق بنفسه لقاء نجلاء المنقوش- كوهين السري

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أثيوبيا وتونس

اختبار طبي لثنائي الأهلي قبل انطلاق مران الفريق بالنمسا

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا السعر من المستحيلات

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية