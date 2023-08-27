الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير العمل يكشف عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل ,فيتو

قال وزير العمل حسن شحاتة إنه حريص على التواصل واللقاء الأسبوعي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهاته بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل.

احتياجات سوق العمل

وأوضح أن ذلك تمًاشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، وليستعرض معهم خطة الوزارة في عدد من الملفات، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص

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  خطة التدريب المهني

وعرض وزير العمل  خطة التدريب المهني، وكذلك عمليات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القوانين، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية،بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج،و تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها،وذلك من واقع "البيانات الرسمية"..

 عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية

وأوضح "الوزير" في تصريحات صحفية  أن أحدث معلومات "الوزارة" تُشير إلى أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية،وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شابًا وفتاة، وأنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكدًا على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،. 

 

وبشأن عمليات الحصر فإنه خلال الـ 7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت المديريات بحصر 16 ألفًا و780 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفًا و406 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفًا و102 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفًا و47 عاملًا، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفًا و109 عاملًا..

 

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