عناوين مكاتب العمل بمديريات العمل بالمحافظات

مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل، تقدم العديد من الخدمات للمواطنين حيث يحصل المواطن على خدمة كعب العمل من المكتب التابع له محل إقامته وذلك لإنهاء إجراءات التعيين في الجهات الحكومية أو الخاصة.

عناوين مكاتب العمل في القاهرة

ويتساءل العديد عن عناوين مكاتب العمل في القاهرة لسهولة أماكن استخراج كعب العمل في محافظة القاهرة، وذلك للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء التعيين، وهي على النحو التالي:

- مكتب العمل في منشأة ناصر وعنوانه: مساكن أطلس بالجبل الأخضر أمام مستشفى المقاولون العرب ت: 23422696.

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- مكتب العمل باب الشعرية وعنوانه: 413 شارع بورسعيد - فندق دمياط ت: 25900527.

-الموسكي وعنوانه: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة ت: 25909300.

- الشرابية وعنوانه: مساكن الشرابية بلوك 54 ت: 22359962.

-المقطم وعنوانه: مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1 ت:29186771.

مكتب العمل في الخليفة وعنوانه: 45 ش القلعة ت: 25114541.

- السيدة زينب وعنوانه: 30 شارع إسماعيل سري متفرع من ش قصر العيني داخلي 337.

- مكتب العمل في الساحل وعنوانه 5 شارع محمد الخلفاوي - الساحل ت: 22029613.

- الزاوية الحمراء وعنوانه: 188 مساكن الزاوية الحمراء بمدخل 3 شقة 7 ت: 24275075.

- المرج وعنوانه: مقر المجلس الشعبي المحلى لحي المرج 24408283.

-البساتين ودار السلام وعنوانه: مساكن الشركة الكويتية بالبساتين عمارة 6 شقة 5 ت 25186607.

- مكتب العمل في مصر القديمة وعنوانه: 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل ت 23645349.

- السلام أول وعنوانه: مساكن أطلس بلوك41 ت: 2280627 2.

- السلام ثان وعنوانه: 5 ج مساكن الصعيد - مدينة السلام ت: 22791918.

- مكتب العمل في مصر الجديدة وعنوانه 5 ح الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد ت: 22573454.

- الزيتون وعنوانه: مساكن القبة الجديدة بلوك 27.

- حدائق القبة وعنوانه: مساكن القبة الجديدة - بلوك 27.

- مكتب العمل في غرب القاهرة وعنوانه: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة 25931800.

عين شمس وعنوانه شارع 6 أكتوبر - عين شمس.

- شبرا وعنوانه - مجمع الأحياء ش شبرا ت 25742460.

- وسط القاهرة وعنوانه 413 شارع بورسعيد - السيدة ت: زينب25916397.

-مكتب العمل في عابدين وعنوانه 9 أ ميدان الخازندار - العتبة ت: 25909300.

-المطرية وعنوانه 27 ش عين شمس برج الفتح ت: 26339194.

- روض الفرج وعنوانه مجمع الاحياء- شارع شبرا ت: 25741745.

- مكتب العمل في شرق مدينة نصر وعنوانه -عمارات الشركة السعودية امام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر ت: 26905826.

- غرب مدينة نصر وعنوانه - عمارات الشركة السعودية- امام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر ت: 26905826.

- مكتب العمل في النزهة وعنوانه 96 شارع - جسر السويس ت: 22573454.

- الوايلي وعنوانه 4عمارات الشرطة - العباسية ت: 26822411.

- مكتب العمل في بولاق وعنوانه - المساكن الشعبية - رملة بولاق ت: 25765607.

- المطرية وعنوانه - 460 شارع ترعة الجبل ت: 22503861.

-الزيتون وعنوانه - 27 شارع عين شمس - برج الفتح شقة 201 ت: 26339194.

- مصر القديمة وعنوانه - 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل ت: 23645349.

- مكتب العمل في حدائق القبة وعنوانه - مساكن الشيخ غراب بلوك رقم 6 مدخل 3 ت: 24515525.

-الظاهر وعنوانه 62 شارع العباسية - ناصية أحمد سعيد ت: 24821190.

- الدرب الأحمر وعنوانه - 317 شارع بورسعيد - السيدة زينب ت: 23900762

-مكتب العمل في مديرية القوى العاملة ادارة تراخيص الأجانب مجمع التحرير - الدور الثالث - ميدان التحرير 9740995.

-الأزبكية وعنوانه - عمارة ستراند - باب اللوق ت. داخلي 338 25909300.

عناوين مكاتب العمل في المحافظات

ولمعرفة عناوين مكاتب العمل في باقي محافظات الجمهورية يرجي الدخول علي الرابط التالي من هنا