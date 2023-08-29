الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة النقل الدولي: ضرورة تحقيق المجتمع الصناعي طفرة مع إقرار الحوافز الرئاسية

عمرو السمدوني سكرتير
عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي،فيتو

أكدت  شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة أن حوافز الرئيس السيسي للصناعة المصرية سابقة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وأنه على المجتمع الصناعي المصري تحقيق طفرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي.

 حوافز غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية

أشاد عمرو السمدوني،  سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة بالحوافز التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة المصرية، قائلا إن الحوافز التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي، حوافز غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكد أهميتها في تعميق الصناعات الوطنية، وتعزيز الصادرات.

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على المجتمع الصناعي المصري تحقيق طفرة كبيرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي


وأضاف السمدوني، أنه على المجتمع الصناعي المصري، تحقيق طفرة كبيرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي، بما يدعم الاقتصاد المصري، ويساعد في الوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات.

منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وتمثلت الحوافز في الآتي:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات. 
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له. 
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

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الغرف التجارية تعدد مزايا قرارات السيسي بدعم المشروعات الصناعية المستهدفة

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الشاهد: الغرف التجارية تتبنى حملة للترويج للحوافز الحكومية دوليا

الغرف التجارية تتبنى حملة للترويج للحوافز الحكومية دوليا

وفي نفس السياق، أعلن أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، تبنى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حملة ترويجية في الأسواق الخارجية تستهدف تسويق التيسيرات والحوافز الجديدة التي تقدمها الحكومة للقطاع الصناعي بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات المستهدفة. 

توجيهات القيادة السياسية للحكومة إقرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للصناعات

وأشار أن ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة إقرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجية والمستهدفة بهدف تطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتقدم الاقتصادي.

 لقاءات منتظمة مع مجالس الأعمال المشتركة تضم ممثلين لمجتمع التجارة والصناعة

وقال الشاهد أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمتلك شبكة من العلاقات التجارية مع مختلف الغرف المثيلة على مستوى دول العالم، ويتم عقد لقاءات منتظمة مع مجالس الأعمال المشتركة التى تضم ممثلين لمجتمع التجارة والصناعة فى تلك الدول.

وأكد  رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة،  أن الاتحاد والغرف التجارية التابعة، ومنها غرفة الجيزة التجارية ستحرص خلال الفترة المقبلة على إبراز كافة التيسيرات الجديدة وتوضيح أهميتها للمستثمرين خلال اجتماعاتها الدورية مع كافة الأطراف الخارجية.

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