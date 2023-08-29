الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

ميدو يشيد بقرار وزير
ميدو يشيد بقرار وزير الرياضة لتعيينه عماد البناني، فيتو

أزمة الزمالك، علق أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق للزمالك، على اختيار عماد البناني رئيسًا للجنة الثلاثية للزمالك، مشيدًا بالقرار الذي اتخذه الوزير بشأن البناني، وأرجع سبب إشادته بقرار الوزير لأن البناني لا يتبع ممدوح عباس أو مرتضى منصور.

أزمة اختيار عماد البناني في الزمالك


وعن أزمة الزمالك طالب أحمد حسام ميدو من وصفهم بالهتيفة المحسوبين على ممدوح أو مرتضى بأن يعطوا الفرصة لأي شخص يدير نادي الزمالك حتى موعد الانتخابات، حتى يأتي مجلس إدارة للنادي وصفه بـ "المحترم".  

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أحمد حسام ميدو، فيتو


وكتب أحمد حسام "ميدو" عن أزمة نادي الزمالك، عبر تويتر، واختيار عماد العناني فقال: "احسن قرار أخذه الوزير أنه جاب راجل من بره النادي خالص يدير دلوقتي لا تبع ممدوح ولا تبع مرتضى دوره مسير أعمال ويدعوا للانتخابات فقط".

مطالب ميدو لهتيفة ممدوح ومرتضى 


وقال أحمد حسام ميدو: "طالما هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه يبقى راجل ١٠٠ ١٠٠.. معظم اللي كانوا في النادي امبارح دول هتيفة... ممدوح.. ومعظم اللي بيشتموه على السوشيال ميديا هتيفة... ممدوح…"

أحمد حسام ميدو وأزمة الزمالك، فيتو


وطالب أحمد حسام ميدو المعترضين على عماد البناني قائلًا: "سيبوا النادي... أدوا الفرصة لأي حد يدير لغاية الانتخابات وييجي مجلس محترم يدير النادي.."


وعن عماد البناني قال ميدو "والله عمري ما قابلت البناني ولا شوفته ولا اتكلمت معاه لكن هو الراجل المناسب دلوقتي واحسن قرار أخذه الوزير لصالح الزمالك إنه جاب راجل من بره النادي"

البناني مندوب الحكومة لتسيير أعمال الزمالك


وعلق عليه أحد المتابعين على ميدو قائلًا: "الراجل مش بس اهلاوي ده كان بيتريق علي الزمالك وده اكيد غير مقبول وهل كل الزملكاوية محسوبين علي مرتضي او عباس؟ يعني مفيش ولا واحد ينفع يبقي مكانه؟"
فرد ميدو قائلًا: "ده مش رئيس الزمالك ده مندوب من الحكومة هيسير اعمال لمدة ٤٥ يوم ويتكل على الله.."

عماد البناني يؤكد عدم انتماءه للأهلي أو الزمالك


الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أصدرت قرارًا، منذ أيام، بتعيين الدكتور عماد البناني مديرًا تنفيذيا لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية خلفا للواء حسن موسى، ولاقى القرار انتقادات حادة من بعض جماهير الزمالك، مدعين انتماءه للنادي الأهلي. 
قال عماد البناني في أول تصريح له بعد تسلمه مهمة رئاسة اللجنة الثلاثية للزمالك "نسعى لوضع الزمالك على الطريق الصحيح من خلال إجراء الانتخابات المقبلة."

عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية للزمالك، فيتو


كما أشار عماد البناني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورت": "ألغيت هويتي التشجيعية منذ أن كنت رئيسا للمجلس القومي للرياضة، والحديث عن أنني أهلاوي هي شائعة يراد بها باطل".
وأضاف "لست منتميا للأهلي سواء كعضو أو كمشجع ولست متعصبا لأحد القطبين ولكني رجل مهني واقف على الحياد."

عماد البناني ووزير الشباب والرياضة، فيتو


وقال عماد البناني: "لا أنتمى للنادي الأهلي سواء من ناحية العضوية أو التشجيع وأيضا لا أشجع الزمالك، وما نشر عني في السوشيال ميديا هو أمر مفتعل ومقصود، ومهمتنا في نادي الزمالك فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك."

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