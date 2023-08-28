عماد البناني: قمنا بدفع المستحقات المتأخرة لأوسوريو وصرف 4.5 مليون جنيه لفريق الزمالك

عماد البناني، قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك: قمنا بدفع المستحقات المتأخرة لأوسوريو ولم يمر على وجودي 24 ساعة، وهناك محاولات جادة لرفع إيقاف القيد عن فريق الكرة.

مستحقات عمال وموظفي نادي الزمالك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “جمهور التالتة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة “أون تايم سبورت2”: جلسنا مع اللجنة المالية من أجل ترتيب كل مستحقات العمال والموظفين المتأخرة.

مستحقات فريق الزمالك



وأكد: تم صرف اليوم 4.5 مليون جنيه علي فريق الكرة بنادي الزمالك اليوم بخلاف مستحقات أوسوريو.

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مهمة وطنية

ولفت: وجودي على رأس إدارة الزمالك مهمة وطنية ومستمر فيها حتى إجراء الانتخابات.

موقف أعضاء نادي الزمالك



وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك اقتحموا مقر المبنى الإداري للنادي اعتراضا علي تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية التي كلفت بإدارة نادي الزمالك لحين تنظيم إنتخابات.

وكانت جماهير الزمالك بدأت وقفة احتجاجية ضد عماد البناني أمام المبنى الإداري، مطالبين برحيله عن المنصب، بداعي انتمائه للنادي الأهلي، قبل أن يقتحم عدد منهم مقر المبنى الإداري ويرددون الهتافات المطالبة برحيل رئيس لجنة الزمالك الثلاثية.

وواصل أعضاء نادي الزمالك الهتاف ضد عماد البناني داخل المقر الإداري مطالبين برحيله عن المنصب، ويأتي رفضهم لتوليه مهمة إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.

وردد أعضاء نادي الزمالك خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام المبنى الإداري في نادي الزمالك هتافات: "يا بناني قول الحق إنت أهلاوي ولا لا"، كما أطلقوا الهتافات المطالبة برحيله.

وأطلق أعضاء الزمالك الهتافات المطالبة برحيل عماد البناني عن نادي الزمالك.

بيان اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك





وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيس اللجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي

وقالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم 1 من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:



الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

انتخابات نادي الزمالك





وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وعقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.