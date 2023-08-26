السبت 26 أغسطس 2023
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ميدو يطالب بعودة الجماهير بالكامل للمدرجات: مفيش كورة من غير جمهور

أحمد حسام ميدو، فيتو
أحمد حسام ميدو، فيتو

عودة الجماهير للمدرجات، كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن رغبته في عودة جماهير الكرة للمدرجات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لا توجد كرة بدون جماهير. 

 عودة الجماهير للمدرجات الموسم الحالي

وعن عودة الجماهير للمدرجات، أكد أحمد حسام ميدو أن غياب الجماهير يؤثر على اللاعبين وأيضًا يؤثر على تطور اللاعبين بشكل كبير، قائلًا: إن عودة الجماهير يمكن أن تجعل اللاعبين "أحسن من كده بكتير". 

وكتب أحمد حسام "ميدو" تغريدة على "تويتر"، منصة أكس حاليًا، عن رغبته في عودة الجماهير للمدرجات "نفسي الموسم ده يكون البداية الحقيقية لعودة الجماهير للمدرجات بشكل طبيعي ويكون فيه فعلا نية من الجميع على عودة مدرجاتنا كاملة العدد.. مفيش كورة من غير جمهور زي ما مفيش مسرح من غير جمهور لو أي ممثل طلع يمثل على المسرح وملقاش جمهور لا يمكن يعرف يمثل!!"

وقال ميدو عن رغبته في عودة الجماهير للمدرجات بشكل كامل: "نفس الحال في الكورة بالظبط اتمنى المسؤولين يكونوا فاهمين الكلام ده ان موضوع غياب الجماهير ده مأثر على اللاعيبة ومأثر على تطور لاعيبة كتير كان ممكن يكونوا احسن من كده بكتير!! #الكورة_للجماهير"

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رابطة الأندية وعدت بعودة الجماهير

جدير بالذكر أن رابطة الأندية وعدت، في وقت سابق، بعودة الجماهير للمدرجات، مؤكدة أن "الجماهير ستملأ المدرجات فى ظرف 3 سنوات"، وذلك مع التطورات السريعة، والمطالبة بالتزام الجماهير والقرارات الداعمة لذلك من الجهات المسئولة عن الرياضة، تشير إلى أن الأمور تسير بخطى سريعة نحو عودة جماهير الكرة بشكل كامل للمدرجات.

 

عودة الجماهير بالكامل للمدرجات، فيتو


ويؤكد خبراء الكرة أن الفرق المصرية والجماهيرية، هم أبرز المستفيدين من تطورات عودة الجماهير للمدرجات، ومهد لذلك عودة الجماهير فى مباريات الأهلى الأفريقية، وحضور كامل العدد فى الموسم المقبل من الدورى، وجاءت إشارات هذه الخطوة بقرار رابطة الأندية بزيادة الجماهير من 2000 مشجع إلى خمسة آلاف.

حضور الجماهير مكسب مكسب معنوى ومادي

ويشير خبراء الكرة في مصر إلى أن حضور الجماهير ليس مكسب مكسب معنوى للجماهير أنفسهم بعد سنوات من الابتعاد عن المدرجات، لكنه يحقق مكاسب مالية للأندية من عوائد بيع التذاكر، كما تخصص من هذه العوائد نسبة لرابطة الأندية لتطوير مستوى الدورى. 

عودة الجماهير للملاعب يشعل الحماس، فيتو

كما يوضح الخبراء أن عودة الجماهير للمدرجات بشكل كامل يؤدي لجنى العديد من الثمار، أبرزها تطور المستوى الفني لمباريات الدوري، لأن ذلك يشعل حماس للاعبين، وبدلا من اللعب في مدرجات خاوية وملاعب يخيم عليها الصمت، فوجود الجماهير يؤدي لرفع حماس وتفاعل اللاعب مع الجماهير.

ضوابط لحضور الجماهير للمدرجات

لكن البعض يؤكد أن مصير حضور جماهير الكرة للمدرجات يتوقف على الجماهير أنفسهم، حيث قدمت تجربة الحضور الجزئى للجماهير فى مباريات الدورى الموسم الماضي، بجانب حضور كامل السعة فى مباريات الأهلى الأفريقية، ضربت أروع الأمثلة فى الانضباط والالتزام والوعى لدي الجماهير الحريصه على حضور المباريات لتشجيع فريقها.

وطالب العديد من المشاهير بعودة الجماهير للمدرجات، مؤكدين أهمية عودة الجماهير ووصفوا ذلك بأنه "روح كرة القدم"، وأن عودة الجماهير للملاعب سيكون بضوابط. 

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