أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

عماد البناني، لاتزال أزمة نادي الزمالك تتصاعد، حيث طالبت جماهير الزمالك برحيل رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك، عماد البناني، ووجهوا انتقادات لتصريحاته عن تخفيض الضرائب، المقررة على النادي، 40 مليون جنيه خلال 24 ساعة، حتى أن البعض يصفون البناني بـ "الرجل الغامض"

جماهير الزمالك تنتقد عماد البناني



انتقاد عماد البناني من قبل جماهير الزمالك، ومطالبته بالرحيل عن الزمالك، دفعت البعض للدفاع عن البناني، مؤكدين أن لديه قدرات إدارية عالية، والزمالك الآن لا يحتاج لمسئول زملكاوي حتى لا يكون هناك فصائل متنازعة علي كرسي الرئاسة، لكنه بحاجة لإدارة تنفيذية قادرة علي لملمة الأوراق المبعثرة .

سخر البروفسيور قائلًا: "انا شايف ان اشرف صبحي يجيب من الآخر ويقيل البناني ويعين شوبير رئيس لنادي الزمالك.. #البناني_برا_الزمالك"

Advertisements

عماد البناني الرجل الغامض



وعلق عبده أشرف فقال: "عماد البناني مش عارف اي حاجة في اي حاجة كده خالص؟! انت اهلاوي ولا زملكاوي؟! يقولك انا مش اهلاوي ولا زملكاوي.. انت مبتفكرش تستقيل؟ يقولك انا معنديش رفاهية اني اقبل المنصب او ارفضه واستقيل.. انا جمعت معلوماتي بالعافية من اللي قاله مع ابراهيم فايق الراجل غامض"

عماد البناني يثير الجدل، فيتو



وعن تصريحات عماد البناني قال محمد فارس طمان: "مش تصريح ٢٠٢٣ انما ده اخطر تصريح تقريبًا في تاريخ الرياضة المصرية

عماد البناني رئيس اللجنة المعينة لادارة الزمالك قال " الزمالك كان مديون بمبلغ مليار و٢٠٠ مليون قدرنا في ٢٤ ساعة ننزلها ل ٤٠ مليون جنية ولسه هننزلها تاني " انا بحاول استوعب التصريح والله ما مصدق طيب يا جماعة اللي عليه قرض ولا قسط ولا دين يروح لنادي الزمالك يشيل له المديونية"

وأضاف محمد فارس طمان "بيصحح يا جماعة وقال ٤٠٠ مليون طبعا بعد ما الدنيا اتقبلت و٤٠٠ مليون ده يعني نزلوا ٨٠٠ مليون يعني والله ما فارقة. هو حد بيروح ينزل مديونيات ب ٨٠٠ مليون في ٢٤ ساعة ده اكبر مكتب محاسبة في العالم معملهاش في تاريخه"

تصريحات عماد البناني تثير الجدل



أما إيهاب المنصوري فعلق على تصريحات عماد البناني بشأن مديونية الزمالك فقال: "المليار و٢٠٠ مليون دى ارصده متجمعة للضرائب على مدار سنوات كثيرة تتعدى العشرة سنوات يعنى داخل فيها فوائد وغرامات تاخير متراكمة يمكن لرئيس مصلحة الضرائب ان يشطبها ويكتفى باصل الدين الذى لا يمكن تخفيضه او شطبه لانه سيعتبر اهدار اموال عامة بشرط السداد الفورى او الاتفاق على الجدولة"

وأوضح حسام الجزار "عماد البناني: الضرائب كانت تطالب الزمالك بمليار و٢٠٠ مليون جنيه ونجحنا في التفاوض وتخفيض المبلغ ل٤٠ مليون جنيه سيتم تقسيطه على سنتين تحديث.. عماد البناني صحح تصريحه والمبلغ تم تخفيضه ل٤٠٠ مليون... ماتفوضلهم بتوع الفيفا علي الغرامات"

عماد البناني ووزير الشباب والرياضة، فيتو



وسخر حسام الجزار قائلًا: "هاني حتحوت في برنامج "الماتش": الزمالك مديون للإتحاد المصري لكرة اليد والطائرة والسلة بإجمالي 35 مليون جنيه!... عماد البناني هايخفضهم ل ١٧٦٥ جنيه"

وعن قبول عماد البناني مهمة اللجنة الثلاثية للزمالك، قال شعبان الزملكاوي "ما السبب الذي جعل عماد البنانى يوافق على تلك المهمة وهو يعلم بأنه سيلقى اعتراض شديد وكيف قبل أن يضع نفسه فى هذا الموقف... الجماهير مش عايزاه وبترفضه هو والوزير اشرف..."

عماد البناني رجل ذو قدرات عالية



وعلق محمد الطويلة قائلًا: "رسالتي لمحبي نادي الزمالك... حول تعين الدكتور عماد البناني كمدير تنفيذي للنادي من أجل استقرار النادي... اولا المهمه المكلف بها الدكتور عماد ليست رئيسا للنادي وإنما مدير تنفيذي خلال فتره معينه. قدرات الرجل الاداريه عاليه جدا فقد شغل وظيفه رئيس المجلس القومي للرياضه ( بدرجه وزير) ويشهد له الجميع بتلك القدرات."

وتابع محمد الطويلة رده قائلًا: "الزمالك الان لا يحتاج لمسئول زملكاوي لان وجود أي زملكاوي سيواجه بانتماءه الي اي فصيل من المتنازعين علي كرسي الرئاسه بالمرحلة القادمه. مما يزيد الأمر اشتعالا.. الزمالك الان في احتياج لاداره تنفيذيه قادره علي لملمه الأوراق المبعثره والاعداد لانتخابات شفافه أمام كل من يري في نفسه القدره علي قياده القلعه الكبيره."

وقال الطويلة: "كل التوفيق للدكتور عماد في مهمته الثقيله واشهد الله انه من خلال معرفتي بقدراته الاداريه قادر علي تخطي الزمالك لتلك المرحله الصعبه... فقط اتركوه يعمل بهدوء وسوف تكون النتيجه مبهرة."

أما يمن عبد الله فردت قائلة: "اشرف صبحي جاب عماد البناني لحل مشاكل الزمالك في منت الضرائب ممكن تتنازل عن كل فلوسها ولا اخد 5 مليون من مليار و200.. جمهور الزمالك بكرة هيشكر عماد البناني. أشرف صبحي عايز يقولهم عماد هو اللي هيحل جميع المشاكل اصبر واتفرج.. مشكله الزمالك اتحلت في قاعده المدرب واللعيبه والضرائب... أعطوه وقته ينهي مشاكل الزمالك اشرف صبحي عايز يقول للجمهور الزمالك اصبروا. هو ده الا هيخلص كل المشاكل. متستغربش لما يقولك الضرائب من مليار اخدت 5مليون"

وقالت إيبرنا: "عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك: لم نناقش ملف التجديد لأحمد فتوح أو محمد صبحي أو ملف أحمد سيد زيزو لأن هناك ملفات أهم"