ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

أزمة الزمالك، كشف أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق للزمالك، أن حالة الهدوء لم تعد لنادي الزمالك، بعد استقالة مجلس إدارة النادي، قائلًا "الحرب بدأت"، وأنه حارب كي لا تبدأ الفوضى في النادي، وحذر من أزمة في الزمالك.

ميدو يحذر من أزمة الزمالك

وعن أزمة الزمالك، قال أحمد حسام "ميدو" إن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ورجاله لم ينسحبوا من المشهد، وأيضًا رجال ممدوح عباس، مؤكدًا أن وزير الشباب والرياضة حائر بينهم.

أحمد حسام ميدو، فيتو

وكتب أحمد حسام ميدو تغريدة على "تويتر" عن أزمة الزمالك فقال: "من يعتقد بأن الهدوء عاد للزمالك باستقالة مجلس ادارته فهو واهم.. الحرب بدأت!! أتعلموا الان لماذا حاربت ألا تبدأ الفوضى مبكرا؟"

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رجل مرتضى منصور وممدوح عباس في المشهد

وكشف ميدو ما يحدث في أزمة الزمالك قائلًا: "#مرتضى_منصور ورجاله لم ينسحبوا من المشهد ورجال #ممدوح_عباس يحاولوا رد الجميل بعد وجودهم على ال payroll لسنوات وسنوات وسيادة الوزير حائر يرضي مين ولا مين!!"

وتابع أحمد حسام ميدو قائلًا: "في وسط كل هذه الفوضى يتمنى البعض أن يترك أبناء النادي المخلصين المكان ليغرق لتتحقق أمنيته الذي يعمل عليها منذ سنوات بأن يهبط الزمالك الى الهاوية!"

استقالة مجلس إدارة الزمالك، فيتو

وأكد ميدو تمسكه بالوقوف إلى جانب القلعة البيضاء في أزمة الزمالك فقال: "لذلك أؤكد دائما بأننا سنقف دائما بجانب النادي وسنتأكد دائما بأن عجلة العمل داخل النادي لن تتوقف ولو ليوم واحد.. العمل مستمر داخل قطاع كرة القدم قطاع الناشئين جاهز للموسم والفريق الأول سيكون جاهز للموسم بالامكانيات المتاحة الآن.."

رسالة مهمة من ميدو لجماهير نادي الزمالك

وأوضح ميدو "انا رجل واقعي أتعامل مع الواقع دون أن أحلم الحياة علمتني بألا أحلم إلا وقت الأحلام والوقت الحالي وقت العمل على الأرض داخل الزمالك.."

رسالة ميدو لجماهير الزمالك، فيتو

واختتم أحمد حسام ميدو حديثه عن أزمة الزمالك بتوجيه رسالة لجماهير القلعة البيضاء فقال: "مرة أخرى رسالتي للجماهير بأن تتوحد وبأن تقف بجوار النادي كما تفعل دائما خاصة في هذا الوقت الصعب. لا تنجرفوا وراء اللجان الالكترونية المأجورة التي أصبحت محترفة بعد سنوات عمل طويلة لصالح أجندات أشخاص بعينهم في توجيه بعض من صغار السن من الجماهير!!"

أزمة نادي الزمالك تتصاعد

جدير بالذكر أن أزمة نادي الزمالك أخذت في التصاعد خلال الساعات الماضية، خاصة بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة، انتهاء المهلة القانونية لاستقالة مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور، كما تم الإطاحة باللواء حسن موسى، المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الثلاثية بعد 6 أيام فقط من تكليفه بالمنصب، ليتم تكليف الدكتور عماد البناني بالمهمة بدلًا من حسن موسى.

الدكتور عماد البناني يتولي اللجنة الثلاثية للزمالك، فيتو

وعبر جماهير الزمالك عن غضبهم من تولى الدكتور عماد البناني مهمة اللجنة الثلاثية في الزمالك، وبدأت أزمة الزمالك الجديدة تلوح في الأفق، حيث كشف جماهير الزمالك عن تدوينات وصور للدكتور البناني أثناء تواجده بقناة النادي الأهلي، مشيرين إلى انتماء البناني للنادي الأهلي، الأمر الذي أغضب جماهير الزمالك.

يذكر أن الدكتور عماد البناني يتول مهام عمله، مديرًا تنفيذيا لنادي الزمالك، من اليوم الإثنين، بديلًا عن اللواء حسن موسى بعد أيام قليلة من تكليفة بالمهمة من قبل وزارة الشباب والرياضة.