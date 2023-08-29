الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إحالة متهم بقتل سائق تروسيكل في أكتوبر للمحاكمة الجنائية

إحالة المتهم للمحاكمة،
إحالة المتهم للمحاكمة، فيتو

أحالت النيابة العامة بأكتوبر عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل سائق تروسكيل لسرقته.

اعترافات المتهم بقتل سائق تروسيكل


اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه طلب من المجني عليه اصطحابه لشراء كمية من الخردة، ثم غافله وسدد له طعنات، وسرق التروسيكل وفر هاربا. 


أمرت النيابة بحبس المتهم، وطالبت بتشريح الجثة للحصول علي تقرير  الصفة التشريحية  لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.


كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

Advertisements


انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

 
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وسرعة القبض عليه.


بإجراء التحريات بإشراف مدير المباحث الجنائية، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث  من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
 

الطب الشرعي أمن الجيزة النيابة العامة اخبار الحوادث اعترافات المتهم بقتل سائق تروسيكل

مواد متعلقة

إعدام عامل قتل سائق توك توك بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

سيدة تسرق كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

ضبط 10 مصريين فى الكويت وتحركات لترحيلهم، اعرف التفاصيل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية