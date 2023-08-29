الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الطب 155 ألف جنيه والهندسة 70

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فيتو

أُعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024، عن قائمة مصروفات الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل في كليات الجامعة المختلفة.

 

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وحددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 قيمة المصروفات وفقا لكل كلية على النحو التالي:-

مصاريف كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 155 ألف جنيه.
مصاريف كلية الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 145 ألف جنيه.
مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.
مصاريف كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.
مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.
مصاريف كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.
مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.
مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.
مصاريف كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:  50 ألف جنيه.
مصروفات كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.
مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.
مصروفات كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.
مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.
مصروفات كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

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سياسة القبول بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا


تقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST) الطلاب المؤهلين بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي، وتتبع الجامعة قواعد ولوائح القبول التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة.

يجب على المتقدمين الراغبين في الانضمام إلى الجامعة ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت

تقوم الجامعة بمراجعة الطلبات والوثائق بعناية وسرعة.
 

يتم إعطاء المتقدمين المؤهلين على الفور خطاب قبول. في بعض الحالات، قد يتم وضع الطلب على قائمة الانتظار أو إحالته إلى الكلية المعنية لاتخاذ القرار النهائي.

 

وأعلنت الجامعة عبر الموقع الرسمي لها، الطلبات والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلياتها من هنا.

البرامج والكليات الموجودة


وتتيح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إمكانية الدراسة  في 13 كلية على مستوى شهادة البكالوريوس، وهذا حسب ما جاء في الموقع الرسمي الخاص بها، وهذه الكليات هي:

الطب البشري.
العلوم الطبية التطبيقية
العلاج الطبيعي.
الصيدلة والتصنيع الدوائي.
جراحة الفم والأسنان.
كلية التكنولوجيا الحيوية.
الهندسة.
تكنولوجيا المعلومات.
الإدارة والاقتصاد.
الإعلام وتكنولوجيا المعلومات.
الآثار والإرشاد السياحي.
التربية الخاصة.
كلية اللغات والترجمة.

مميزات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
 

- عدد مخصص من الساعات المعتمدة لكل تخصص دراسي.

- تعتمد الجامعة 60 دقيقة للمواد النظرية أسبوعيا.

- نظام الدراسة باللغة الإنجليزية، ما عدا تخصص الإرشاد السياحي والآثار والإعلام.

- يتكون نظام العام الدراسي المتكون من فصلين.

- يتكون كل فصل دراسي من 15 أسبوعا.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية

 

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الساعات المعتمدة العلوم الصحية التطبيقية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم شهادة الثانوية العامة كلية اللغات والترجمة نظام الدراسة

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