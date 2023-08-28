كل ما تريد معرفته عن كلية العلاج الطبيعي، المصروفات والأقسام والجامعات المعتمدة

تواصل «فيتو» تقديم خدماتها لطلاب الثانوية العامة المقبلين على نظام التعليم الجامعي، وتعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالكليات العملية والنظرية في الجامعات الحكومية والخاصة، وننشر فيما يأتي كل ما تريد معرفته عن كلية العلاج الطبيعي، والأقسام الخاصة بكليات العلاج الطبيعي في كافة الجامعات الحكومية والخاصة.

يبدأ طلاب كلية العلاج الطبيعي في السنة الأولى والثانية بدراسة عدة مواد طبية أساسية مثل (علم التشريح – علم وظائف الأعضاء – علم الأنسجة – الكيمياء الحيوية – الفيزياء الحيوية – علم الحركة ) بالإضافة إلى بعض المواد المتخصصة في العلاج الطبيعي التى سنستعرضها في أقسام كلية العلاج الطبيعي.

Advertisements

أقسام كلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة

قسم العلوم الأساسية.

قسم الميكانيكا الحيوية.

قسم أمراض الباطنة والمسنين.

قسم أمراض النساء والتوليد.

قسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب.

قسم اضطرابات الجهاز العضلي والحركي.

قسم أمراض الأطفال وجراحتها.

أماكن كلية العلاج الطبيعي في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

وتتواجد كليات العلاج الطبيعي في مصر بجامعات حكومية وخاصة، ومن الجامعات الحكومية: جامعة القاهرة، جامعة جنوب الوادي، جامعة كفر الشيخ، جامعة بنها، جامعة بني سويف.

وتتوفر كليات علاج طبيعي في 17 جامعة أهلية وخاصة موزعة على مستوى محافظات الجمهورية وبدرجات تنسيق أقل من تنسيق الجامعات الحكومية، وهي كليات تفتح أبوابها لجميع طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وطلاب الشهادات المعادلة شرط استيفائهم لشروط القبول بكلية العلاج الطبيعي وحصولهم على درجات التنسيق المعلنة من كل جامعة، مع العلم أن تنسيق علاج طبيعي في الجامعات الأهلية العام الماضي بلغ 354 درجة بنسبة 86.34%.

ومن الجامعات الخاصة: جامعة 6 أكتوبر، جامعة الأهرام الكندية، جامعة حورس، جامعة بدر، جامعة فاروس، الجامعة المصرية الصينية، جامعة النهضة، جامعة ميريت، الجامعة الحديثة، جامعة الدلتا، جامعة هليوبوليس، جامعة دراية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة سفنكس، جامعة سيناء.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي في الجامعات الأهلية

وحددت بعض الجامعات الأهلية 2023 المصروفات للعام الدراسي الجديد، وفيما يلي ترصد بوابة «فيتو» مصاريف كلية علاج طبيعي في الجامعات الأهلية 2023/2024:

مصاريف كلية علاج طبيعي في جامعة الإسماعيلية الأهلية 90 ألف جنيه

مصاريف كلية العلاج طبيعي جامعة بنها الأهلية 95 ألف جنيه

مصاريف كلية العلاج طبيعي جامعة بنها الأهلية 95 ألف جنيه

مصاريف كلية العلاج طبيعي جامعة جنوب الوادي الأهلية 65 ألف جنيه

مصاريف علاج طبيعي جامعة بني سويف الأهلية 75 ألف جنيه

مصاريف علاج طبيعي جامعة المنوفية الأهلية 60 ألف جنيه

نقابة العلاج الطبيعى تطالب خريجى الثانوية بالاستعلام عن الكليات قبل الالتحاق بها

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، جميع طلاب الثانوية العامة (علمى علوم) والأزهرية أو مايعادلها عند تسجيل رغبات الدخول إلى كليات العلاج الطبيعي داخل مصر أو خارجها سواء (حكومة – خاصة – أهلية – أو أفرع اجنبية) يجب الاستفسار والاستعلام من خلال النقابة العامة عن أفضل هذه الكليات المعتمدة التى لها سوق محلى بالمحافظات لقيد الخريجين وتوظيفهم وقيدهم عند الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفتح عياداتهم لإن هناك كليات لا تتعامل معها النقابة ولها مشكلات عضال وحادة مع النقابة والتى نقف ضدهم بكل عزم وحزم وجزم.

وأضافت النقابة: هذا البيان توعية لكل طلاب الثانوية العامة والازهرية عند الإقدام على كليات العلاج الطبيعي وأن يتأكدوا من بعض الكليات التى لها شراكة أجنبية حسب توجيهات القيادة السياسية وأيضا هناك بعض الكليات مصاريفها باهظة السعر يجب أن يراعوا فيها المواطن طبقا لتوجيهات وسياسة الدولة نحو تخفيف عن كاهل أعباء المواطن قدر المستطاع ووفقًا لخطة وميزانية وموزانة الدولة، ومن يرغب فى الإستعلام عن كليات العلاج الطبيعي سواء داخل مصر أوخارجها عليهم مراجعة النقابة العامة للعلاج الطبيعي يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة شهر من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا حتى نوضح بصورة جليه لتوجيه المتقدمين عن الصواب بالوثائق والمستندات.



فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.