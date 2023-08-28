لطلاب الدبلومات الفنية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد التنسيق

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من طلبة وطالبات الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية، للبحث عن موعد تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية 2023، وإلحاقهم بالكليات والمعاهد وفقا لمجموعهم.

وعقب إعلان موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يتم تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنا وتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي....)، «ثلاث سنوات أو خمس سنوات».

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بطالب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المُدرج باستمارة النجاح.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والتأكيد على البيانات باختيار (نعم).

إدخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.

الضغط على حفظ لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

الضغط على حفظ لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023. يمكن للطالب تعديل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في أي وقت حتى غلق المرحلة

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد

يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الأوراق التالية:

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استمارة شهادة الدبلوم الفني، من الأوراق الهامة للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية. أصل شهادة الميلاد، حتى يتمكن الطالب التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية عدد 6 صور شخصية، كى يستطيع التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية صورة من بطاقة الرقم القومي، واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية نموذج 6 جند، ضرورى أن يحصل عليه الطالب للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية شهادة الحصول على لقاح كورونا، لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم تنسيق الدبلومات الفنية

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024

وبشأن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024، ستعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2023/2024 فور الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلة الثالثة والتي ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 منتصف الشهر المقبل وفتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم.

المعاهد المتاحة للدبلومات 2023



- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد فني صحي طنطا.

- معهد فنى صحي الزقازيق.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

- معهد فنى تجارى سوهاج.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى.

- معهد الإسكندرية.

- معهد الزقازيق.

- معهد بني سويف.

- معهد سوهاج.

- معهد المنصورة.

- معهد طنطا

- معهد الإسماعيلية.

- معهد بني سويف.

- معهد فني تجاري المطرية.

- معهد فني تجاري الروضة.

- معهد فني تجاري قنا.

- معهد فني تجاري أسوان.

- معهد فنى تجارى دمنهور.

- معهد فني تجارى بورسعيد.

- معهد فني تجارى العريش.

- معهد فني تجارى اسيوط.

- معهد فنى تجارى المحلة.

- معهد فنى تجارى دمياط.

- معهد فنى تجارى المنصورة.

- معهد فنى تجارى شبرا.

- معهد فنى تجارى الاسكندرية.

- معهد فنى تجارى طنطا.

- معهد فنى تجارى الزقازيق.

- معهد فنى تجارى قويسنا.

كليات الدبلومات الفنية 2023



كليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان.

كلية تربية حلوان.

كلية التربية.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الاقتصاد المنزلي.

كليات الهندسة.

كليات الآثار.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.