آخرهم نجلاء المنقوش. . أسباب تعمد إسرائيل رفع السرية عن لقاءات مسئولين عرب

لم تخف دولة الإحتلال الإسرائيلي مفاوضات التطبيع واللقاءات التي أجرتها مع عدد من الساسة والمسؤولين العرب، مما تسبب في إثارة الكثير من الجدل في الدول العربية.



أسباب كشف إسرائيل عن مفاوضات التطبيع مع دول عربية

وعلى الرغم من إسرائيل لم تكشف علنا عن أسباب الكشف عن تلك اللقاءات، إلا أن هناك الكثير من الخبراء والتقارير، أكدوا أن تل أبيب تسعى لاختبار رد فعل الشعوب العربية إزاء ذلك التطبيع.



وتعتبر نجلاء المنقوش هي آخر مسؤولة تم الكشف عن اجتماعاتها مع وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين في إيطاليا وتسبب ذلك في إقالتها.

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نجلاء المنقوش، فيتو

وفي هذا السياق قال حسام أبو العلا الباحث في الشئون الأفريقية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمدت الكشف عن مفاوضات التطبيع مع عدد من الدول العربية لعدة أسباب أهمها هي تصدير صورة بأنها تلقى ترحيبا من الدول العربية وإشارة للخارج بأنها ليست دولة معزولة في المنطقة.

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وأضاف حسام أبوالعلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تبقى على مسافة قريبة من الدول العربية خاصة التي تعاني من أزمات سواء أمنية أو اقتصادية تأخذها مدخل التطبيع مع تلك الدول.



وأكد أبو العلا أن إسرائيل لديها مخططات قديمة تسعى من خلالها أن تكون عضوا مؤثرا في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهي تكشف عن مفاوضات التطبيع كبالونة اختبار للشعوب العربية لمعرفة رد فعلهم تجاه التطبيع.



مفاوضات التطبيع، فيتو



وتابع:" أن لقاء نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهي ولايتها، جاء في إطار التحركات التي يبذلها الدبيبة لرئاسة الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الجاري إذ تيقن الدبيبة أنه خارج المشهد السياسي الليبي في المرحلة القادمة ".



محاولات إسرائيل لقياس رد فعل الشعوب العربية إزاء التطبيع

واستطرد: لذا سارع لطلب دعم بعض الدول التي تريد استمرار المشهد العبثي الراهن وتعميق الانقسامات فأوعزت له أيطاليا بأن الطريق للحفاظ على موقعه يمر عبر بوابة الاحتلال الإسرائيلي وهو دفعه لتنظيم لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما.



وقال حسام أبوالعلا إنه يتصور أن تل أبيب تتوهم أن بإمكانها التطبيع مع عدد من الدول العربية خصوصا التي تمر بمرحلة من الانفلات الأمني والسياسي ما يجعل الأرض ممهدة لها بدعم عواصم أوروبية لكن نسي المحتل أن هناك رفضا شعبيا ورسميا كبيرا في الوطن العربي لأي أوجه من التطبيع أو العلاقات مع إسرائيل.. واتضح ذلك برفض الشعب الليبي والبرلمان ومجلس الدولة ووزراء وسياسيين ومسؤولين هذه الخطوة من المنقوش والتي لاقت معارضة كبيرة قبل اتخاذها لكن الدبيبة يراهن على الدعم الدولي المشبوه والمواقف الأوروبية الانتهازية التي لا تريد الخير لليبيا إنما تسعى لتمزيق البلاد للاستمرار في نهب خيراتها".



وأضاف:"وهي خطة جهنمية بدأتها منذ فترة طويلة لكنها غيرت التكتيك بعد ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي عام ٢٠١١. وكان هناك مخططات اسرائيلية طويلة الأمد تستهدف شعوب وأنظمة عربية وجاءت فترة سقوط بعض الأنظمة العربية بعد "الخريف العربي" لتشجع تل أبيب على الإسراع في تنفيذ مخططاتها لكن رغبات حكومات الاحتلال المتعاقبة اصطدمت بإرادة شعبية فولاذية ترفض التطبيع وما حدث في ليبيا يؤكد ذلك".

وعلى الرغم من قيام حكومة الاحتلال بالكشف عن مفاوضات التطبيع مع حكومة الدبيبة، إلا أن المعارضة في تل أبيب هاجمت تلك الخطوات بشكل حاد.



انتقدت المعارضة الإسرائيلية، قرار حكومة نتنياهو بنشر اللقاء السري بين وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في إيطاليا.





المعارضة تهاجم حكومة نتنياهو

ومن جانبه ذكر رئيس معسكر الدولة في إسرائيل، بيني جانتس إن "العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل هي مسألة حساسة وخطيرة، بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية وبالتأكيد تلك التي لا تربطنا بها علاقات رسمية".



وقال بيني كانت في حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم: عندما تفعل كل شيء من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير، فهذا ما يحدث في العلاقات الخارجية أو الأمن أو الاقتصاد أو التعليم. حكومة نتنياهو حكومة مهملة وفاشلة ويجب أن تنتهي أيامها".



ومن جانبه انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، نشر اللقاء، وقال: "دول العالم تنظر هذا الصباح إلى التسريب غير المسؤول لاجتماع وزراء الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية، وتسأل نفسها: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة؟".



وذكر يائير لابيد: "إن ما حدث أمام وزيرة الخارجية الليبية هو حدث غير محترف ويفتقر إلى المسؤولية وفشل خطير في الحكم. هذا صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان كعنوان رئيسي".



وفي السياق ذاته، قالت رئيسة حزب العمل، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي: “على الوزير إيلي كوهين أن يستقيل”.



وأضافت “الضرر الذي أحدثه لم يسبق له مثيل، منشور متسرع دمر حياة الوزيرة الليبية، الذي اضطرت للفرار إلى تركيا، وأدى ذلك إلى ضرر دولي لإسرائيل”.



وتابعت "إن الشخص المتحفظ الجاد لن يرغب في مقابلة وزير خارجية هدفه كله هو خلق رأس مال سياسي وإعجابات على تويتر، إن سياسة الليكود تتخلل سياسة العلاقات الخارجية للبلاد وتلحق بها أضرارا جسيمة".



وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت، يوم الأحد، عن أول اجتماع بين وزيرها إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية الليبية في حكومة عبد الحميد الدبيبة نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، وذلك بهدف دراسة إمكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.



وتسبب ذلك في إقالة نجلاء المنقوش ووضع حكومة الدبيبة في موقف صعب، وكشفت معلومات جديدة اليوم الثلاثاء، عن اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أثار أزمة في ليبيا.

دور الدبيبة في لقاء المنقوش- كوهين

كشف اثنان من كبار المسؤولين في الحكومة الليبية لوكالة أسوشيتد برس أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة كان على علم بالمحادثات، رغم أن قراره بإيقاف المنقوش ثم إقالتها يشير إلى أنه لم يكن على علم بالاجتماع.

وبينما حاولت وزارة الخارجية الليبية بوقت سابق، التقليل من أهمية الاجتماع وسط الغضب الشعبي المتزايد، عبر التأكيد أنه كان "اجتماعا غير معد وغير رسمي، ولم يتضمن أي محادثات أو اتفاقات أو مشاورات"، إلا أن أحد المسؤولين الليبيين قال إن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي عندما كان في زيارة لروما، مضيفا أن مكتب رئيس الوزراء رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش.

وقال المسؤول الثاني إن الاجتماع استمر نحو ساعتين، وأطلعت المنقوش رئيس الوزراء على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى العاصمة طرابلس.