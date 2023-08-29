النواب الليبي يطالب بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بعد رفع السرية عن لقاء المنقوش وكوهين
طالب مجلس النواب الليبي، اليوم، النائب العام بالتحقيق مع الحكومة التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، في انتحال الصفة والفساد وجريمة التواصل مع إسرائيل، ومحاسبتها وكل من شارك معها في هذه الجرائم.
جاء ذلك بعد الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية الليبية المقالة مؤخرًا نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي كشف بنفسه عن تفاصيل اللقاء الذي عقد في إيطاليا، قبل أسبوع.
وعقد المجلس اجتماعًا طارئًا في مقره بمدينة بنغازي.
وقال المجلس في بيان له: إنه إذ تأكد له وللشعب الليبي بما لا يدع مجالًا للشك تورط الحكومة المنتهية الولاية في لقاءات وتواصل مع إسرائيل بهدف التطبيع، الأمر الذي تجرمه القوانين والتشريعات في ليبيا، مقابل وعود باستمرارها في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات كما فعلت في العام 2021، فإن مجلس النواب يؤكد أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة كان صائبًا.
وأضاف أن حكومة الدبيبة المنتهية الولاية لا تمثل الشعب الليبي، وأن أي عمل قامت به بعد سحب الثقة منها هو باطل لمخالفته التشريعات النافذة ولفقدان الحكومة سند شرعيتها.
وشدد المجلس على أن الحكومة الشرعية هي المكلفة من مجلس النواب، داعيًا كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية إلى التعاون معها وعدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة حتى تشكيل حكومة جديدة.
ودعا المجلس جميع الدول إلى ضرورة التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعد أن تأكد فشل حكومة الدبيبة وعدم قدرتها على فرض القانون والنظام، كما دعا الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.
وأوصى المجلس لجنة (6+6) بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لمن ثبت تورطه في التواصل مع إسرائيل من خلال شروط الترشح في القوانين الانتخابية.
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