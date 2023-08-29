الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة ضرب ابنة زوجته بأكتوبر حتى الموت

محاكمة المتهم بالقتل،
محاكمة المتهم بالقتل، فيتو

أحالت النيابة العامة باكتوبر المتهم بضرب ابنة زوجته البالغة من العمر 4 سنوات، حتى فارقت الحياة، نتيجة تبولها أثناء نومها في مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية.

 

وفي وقت سابق  كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على جثة الطفلة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها الأداة المستخدمة في إحداثها إن وجدت، وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

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انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان الضحية، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد محاولة سيدة استخراج تصريح دفن لابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار اعتداء وكدمات وجروح بجسدها، مما يشير لوجود شبهة جنائية.

 

القبض علي المتهم بقتل ابنة زوجته


ألقى رجال المباحث القبض على والدة الطفلة، وبمواجهتها اعترفت أنها تعمل خادمة، ومتزوجة من عامل، وأنه اعتدى على ابنتها المجني عليها بالضرب حتى فارق الحياة، مستغلا خروجها للعمل.

 

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بضربه الطفلة حتى فارقت الحياة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

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