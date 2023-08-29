الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات بينهم بمنشأة القناطر بعد قليل

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنشأة القناطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

كانت أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "عبد الكريم. ف. ش"، "محمد. ح. ع" بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

Advertisements

كما وجهت التحقيقات للمتهمين تهمه حيازة بندقية آلية دون ترخيص.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة محكمة استئناف القاهرة منشأة القناطر جنوب الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

محاكمة عامل بتهمة قتل شاب في الوايلي، بعد قليل

إعدام عامل قتل سائق توك توك بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

نتيجة تقليل الاغتراب 2023، رابط مباشر للحصول على النتيجة

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

نهاية العالم تقترب، تحذير خطير من مجلس الأمن الروسي

أثار رحيلها حالة من الحزن، من هي الناقدة الشابة رنا أبو العلا

مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول ملف المهاجم الأجنبي بفرمان كولر

الكرة الطائرة، سيف عابد على أعتاب الأهلي ومدة العقد تحسم الصفقة

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول مجموعة البريكس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية