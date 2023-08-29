الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

اعتماد 117 مؤسسة تعليمية بالدقهلية من الهيئة القومية لضمان الجودة

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أعلن تعليم الدقهلية عن اعتماد ١١٧  مؤسسة تعليمية   من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م

وأكد  ناصر شعبان  وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أصدرت قرار٢٢٢  باعتماد وتجديد ١١٧ مؤسسة تعليمية بالدقهلية 

وأوضح وكيل  الوزارة،  ان الاعتماد   شمل مراحل التعليم المختلفة (رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة  الإعدادية والمرحله الثانوية عام وفنى  )

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ولفت إلى أن اعتماد الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم الدقهلية على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.
وقدم شعبان الشكر والتقدير لإدارة  الجودة  بالمديرية والإدارات التعليمية لما بذلوه من جهد وعطاء متميز  متمنيا مزيد من التفوق والنجاح

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