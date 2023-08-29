الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

التقرير الطبي يكشف سبب مصرع عامل عثر على جثته فى نهر النيل

التقرير الطبي، فيتو
التقرير الطبي، فيتو

كشف التقرير الطبي الخاص لعامل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بالوراق، أنه فارق الحياة نتيجة “إسفكسيا الغرق”، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثث.

 

العثور علي جثة عامل غارق في الوراق

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل في الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، وتبين من خلال التحريات أن شخصًا لقى مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة. 

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وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

مصرع ربة منزل لإنقاذ طفلها

وفي حادث آخر، لقيت ربة منزل مصرعها غرقا بمياه النيل بمركز الواسطى ببنى سويف، مضحية بنفسها عقب إنقاذها لطفلها الصغير إثر سقوطه بالمياه، وتم انتشال جثتها واستدعاء سيارات الإسعاف لنقلها إلى المستشفى. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث مصرع سيدة غرقا بمياه النيل بمركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، إثر محاولتها إنقاذ حياة طفلها الصغير من الموت المحقق بعد سقوطه من المياه.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 


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الوراق نهر النيل بالوراق مديرية أمن الجيزة

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