ضحت بحياتها لإنقاذ طفلها، غرق ربة منزل في مياه نيل الواسطى ببني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا بمياه النيل بمركز الواسطى ببنى سويف، مضحية بنفسها عقب إنقاذها لطفلها الصغير إثر سقوطه بالمياه، وتم انتشال جثتها واستدعاء سيارات الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث مصرع سيدة غرقا بمياه النيل بمركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، إثر محاولتها إنقاذ حياة طفلها الصغير من الموت المحقق بعد سقوطه من المياه.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتشل الأهالى والمواطنين بمساعدة قوات الإنقاذ النهري بمركز الواسطى ببنى سويف، الجثة، وتم نقلها إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، سيدة تدعى "أميرة محمد" جثة هامدة، تبلغ من العمر 25 سنة، إثر سقوطها في مياه النيل بشارع طراد النيل من شارع عمر افندى، عقب إنقاذها طفلها الصغير إثر سقوطه بمياه النيل.

وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.