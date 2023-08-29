الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

كرة السلة، 8 مواجهات قوية في كأس العالم اليوم

كأس العالم لكرة السلة،
كأس العالم لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة السلة، المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونسيا، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

ألمانيا × فنلندا - 10:30 صباحا

أنجولا × الدومينيكان - 11 صباحا

مصر × المكسيك - 11:45 صباحا

لبنان × فرنسا - 12:45 ظهرا

أستراليا × اليابان - 2:10 ظهرا

الفلبين × إيطاليا - 3 عصرا

مونتينجرو × ليتوانيا - 3:30 عصرا

كندا × لاتفيا - 4:30 مساء

مباراة مصر والمكسيك

يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا  بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونسيا، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر والمكسيك في كأس العالم

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والمكسيك في الـ11:45 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب خسر مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب ليتوانيا، قبل أن يخسر في مباراة اليوم أمام مونتينجرو.

ويتبقى للمنتخب مباراة وحيدة في دور المجموعات أمام منتخب المكسيك، تقام يوم الثلاثاء المقبل.

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موعد مباراة مصر والمكسيك 

وتقام مباراة مصر والمكسيك في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم في الـ11:45 صباحا بتوقيت القاهرة

8 مواجهات في افتتاح كأس العالم

وانطلقت أمس الجمعة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة السلة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، موعدهم كالتالي:

الجمعة 25 أغسطس | مصر × ليتوانيا - انتهت بفوز منتخب ليتوانيا

الأحد 27 أغسطس | مصر × مونتينجرو - انتهت بفوز مونتينجرو

الثلاثاء 29 أغسطس | مصر × المكسيك - 11:45 صباحا

قائمة منتخب كرة السلة

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة بقيادة الكندي روي رانا، قائمة تضم 12 لاعبا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونيسيا بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وضمت قائمة اللاعبين كل من:

آدم موسى 

كريم حاتم

ايهاب امين

يوسف شوشة

عمرو الجندي

عمر هشام

عمرو زهران

باتريك جاردنر

عمر طارق

خالد عبد الناصر

عاصم مرعي

أنس أسامة

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مشوار منتخب مصر

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون

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