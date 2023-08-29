فيتوريا يرد على العرض السعودي وينتقد تأخر انطلاق الدوري

فيتوريا، قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إنه سعيد بتدريب منتخب مصر رغم أنه كان يمتلك عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية.

وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر اتحاد الكرة المصري، للحديث عن تحضيرات منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وتونس أن هناك أزمة بسبب تأخر انطلاق الدوري وعدم تحديد مواعيد حتى الآن للمسابقة المحلية.

وأكمل: بالنسبة لمعسكر أكتوبر يتبقى فقط تحديد مواعيد المباريات بمعسكر أكتوبر المقبل وما سنحققه من هذه المباريات.

تجاهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا الارتباط الأهلي بخوض السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر المقبل والذي يتخلله مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتونس وديًا يوم 12 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حمادة

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل

ومن المقرر أن يعقد فيتوريا مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، للحديث عن ترتيبات معسكر الفراعنة ومواجهتي إثيوبيا وتونس، والأهداف التي يسعى الخواجة لتحقيقها خلال المباراتين

أزمة بسب لاعبي الأهلي الدوليين

وشهدت الساعات الماضية إحتدام أزمة لاعبي الأهلي الدوليين بعد رفض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، طلب مسؤولي القلعة الحمراء إعفاء لاعبي الفريق الأحمر من الانضمام لمعسكر المنتخب، في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل الذي يتخلله خوض الفراعنة مباراتين أحدهما رسمية أمام إثيوبيا والثانية ودية أمام منتخب تونس.

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وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر أن فيتوريا، تمسك بانضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمعسكر الفراعنة المقرر إنطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

خطاب النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة المصري قبل يومين، يطلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بسبب إرتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر، بمدينة الطائف السعودية، وحاجته لكل لاعبيه الدوليين للمشاركة في المباراة لحسم اللقب الأفريقي.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن احتدام الأزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، بشأن طلب الأخير إعفاء لاعبي الأهلي الدوليين من معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية، في حين يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر وهي مباراة تحصيل حاصل، أما المباراة الثانية فهي ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

رد صادم من فيتوريا على الأهلي

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه الدرجة الثالثة، أن فيتوريا طلب أربعة لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، على أن يغادر الثلاثي الشناوي ومروان عطية ومحمد هاني معسكر منتخب مصر بعد مباراة إثيوبيا، ويبقى محمد عبد المنعم، وهو القرار الذي قوبل بالرفض المطلق من قبل مسؤولي النادي الأهلي، لتندلع شرارة أزمة جديدة بين الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة.

الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين

طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل بعد ضمان التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، ويخوض المنتخب الوطني مباراة في التصفيات أمام إثيوبيا في الثامن من الشهر المقبل ويتبعها مباراة ودية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة يطلب فيه المساندة والدعم نظرًا لحاجة النادي الأهلي لكل عناصر الفريق قبل نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة منتصف الشهر المقبل.

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي أنه دائمًا ما يكون بجانب المنتخب في جميع الأوقات آخرها عندما تواجد لاعبو الأهلي رفقة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا الماضية أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.